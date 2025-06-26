Tokayev: AEB Ülkeleri Yapay Zeka Rekabetinde Geride Kalmamalı

Tokayev: AEB Ülkeleri Yapay Zeka Rekabetinde Geride Kalmamalı
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin yapay zeka geliştirme alanında küresel rekabet sürecinde geride kalmamaları gerektiğini vurguladı. Minsk'te düzenlenen Avrasya Ekonomi Forumu'nda, AEB'nin ekonomik potansiyeli ve yapay zeka konusundaki öncelikleri hakkında bilgi verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) üye ülkelerin, yapay zekayı geliştirme alanında süren küresel rekabet sürecinde geride kalmaması gerektiğini bildirdi.

Tokayev, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Forum'un, AEB'deki "entegrasyon" faaliyetlerinin tartışılması bakımından önemli platform olduğunu belirten Tokayev, halihazırda AEB'nin toplam 2,6 trilyon dolarlık ekonomik potansiyeliyle Avrasya'nın en büyük birliklerinden olduğunu belirtti.

Tokayev, 2024'te AEB içindeki karşılıklı ticaretin 98 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştığını kaydederek "Avrasya Ekonomik Birliği bundan sonra eşitlik, karşılıklı yarar ve pragmatizm ilkeleri üzerine inşa edilmeli ve devletlerimizin ekonomilerinin çıkarlarına hizmet etmelidir." ifadesini kullandı.

Halihazırda yapay zeka alanında küresel rekabetin yoğunlaştığını vurgulayan Tokayev, bu sürece öncülük eden gelişmiş küçük bir grup ülkenin küresel kalkınmada lider konuma gelmesiyle modern dünyanın büyük çoğunluğunun "kenarda" kalması tehlikesini de beraber getirdiğini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, yapay zeka alanındaki bu küresel rekabet sürecinde AEB'nin geride kalmaması gerektiğini ve hatta ona öncülük etmesi için ihtiyaçları olan her şeye sahip olduklarını belirterek "Yapay zekayı ekonomilerimiz için sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücü kaynağı haline getirebileceğimize inanıyorum." dedi.

Kazakistan'ın yapay zekayı geliştirmeyi stratejik öncelik olarak nitelendirdiğini dile getiren Tokayev, "Ülkemizin dijital altyapısını sürekli geliştiriyoruz ve yakında yüksek işlem gücüne sahip bir süper bilgisayarın faaliyetini başlatacağız. Kazakistan'da 'Yapay Zeka Geliştirme Konseyi' kuruldu ve bu alanda özel bir yasanın kabul edilmesi planlanıyor. Bu yıl Astana'da 'Alem AI' Uluslararası Yapay Zeka Merkezi açılacak. Bu adımlar, ülkemizin yapay zekanın kullanımı için sağlam bir kurumsal temel oluşturmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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