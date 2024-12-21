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Tokatlı Yetiştirici, Kaz Üretimini Artırarak Başarıyı Yakaladı

Tokatlı Yetiştirici, Kaz Üretimini Artırarak Başarıyı Yakaladı
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Ankara'daki marketini satarak memleketine dönen Ahmet Aydoğan, 9 yıl önce 10 kazla başladığı yetiştiricilikte şu anda 3 bine yakın kaz yetiştiriyor ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderim yapıyor.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan 44 yaşındaki Ahmet Aydoğan, büyük şehri bırakıp memleketine dönmekten ve kanatlı yetiştiriciliği yapmaktan memnun.

Ankara'daki marketini sattıktan sonra 9 yıl önce ilçesine dönüş yapan evli ve iki çocuk babası Aydoğan, 10 kazla kanatlı hayvan yetiştiriciliğine başladı.

Zaman içinde kazlarının sayısı 3 bini geçen Aydoğan, gelirini de artırdı.

Türkiye'nin her yerine dondurulmuş kaz gönderen Aydoğan'ın hedefi 5 bin kaz sayısına ulaşmak.

Aydoğan, AA muhabirine, 9 yıl önce memleketine dönme kararı verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kanatlı yetiştiriciliğinin gelir getirici bir iş olduğunu ifade eden Aydoğan, "Aldığım kararla marketimi devrettim, ilçeme yerleştim. Burada kaz yetiştiriciliği işine merak saldım. Her sene kaz yetiştiriciliğini artırarak devam ediyorum. Şu anda 350 damızlık kazımız var. Bu sene 3 bine yakın kaz kesip sattığımız oldu." dedi.

Kazları kasım ayının ortalarından itibaren kesmeye başladığını belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"Kazın tanesi ortalama 1500 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Kilosu 550 lira. Temizlenmiş ve paketlenmiş şekilde evlere servis ediyoruz. Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine gönderiyoruz. Dondurucularda dondurup paketleyip kargoyla İstanbul, Kars, Erzurum, Ardahan, İzmir ve Ankara başta olmak üzere her yere gönderiyoruz."

Kaz yetiştiriciliğinin zor ve masraflı bir iş olduğunu aktaran Aydoğan, "Zor bir iş ama severek yapılınca bir zorluğu kalmıyor. Ailem beni her işimde destekledi. Bu işimde de sonuna kadar destekliyorlar. Onlar da elinden gelen desteği sağlıyor. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Daha da artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydoğan, pişmiş kaz satışı da yaptıklarını, pişirme ücreti olarak 500 lira aldıklarını ve genellikle Tokat ile ilçelerine gönderdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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