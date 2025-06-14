Tokat'ta Özel Gereksinimli Çocuklar ve Babaları Futbol Maçı Düzenledi

Tokat'ta Özel Gereksinimli Çocuklar ve Babaları Futbol Maçı Düzenledi
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Tokat Belediyesi Spor Kompleksi'nde Babalar Günü nedeniyle özel gereksinimli çocuklar ve babaları bir araya gelerek futbol maçı oynadı. Etkinlikte çocuklara kupa ve madalya verilirken, katılımcılara tatlı ikramı yapıldı.

Tokat'ta Babalar Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar babalarıyla futbol maçı yaptı.

Tokat Belediyesi Spor Kompleksi'nde 30 özel gereksinimli öğrenci ile babaları futbol maçı oynadı.

Maçın sonunda çocuklara kupa ve madalya verildi, ardından katılımcılara tatlı ikramında bulunuldu.

Tokat Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suna Köten Arslan, AA muhabirine, Babalar Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Arslan, "Babalar ve oğulları maçını düzenledik. Tokat Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği, Kent Konseyi ve Özel Eğitim Derneği olarak özel çocukların babaları ile paylaşımları artsın, farkındalık yapalım dedik. Futbol maçımıza 30 baba ve 30 özel çocuk katıldı. Amigoluğu anneler ve kardeşleri yaptı. Özel çocuklarımızın farklı yerlerde toplum içinde yer alması, kabul görmesi için etkinlikleri sık sık yapıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan babalardan Ünal İçer de çocuklarıyla böyle bir etkinlikte bir araya geldikleri için mutlu olduklarını anlatarak, "Eğlendik. Böyle organizasyonları her zaman bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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