Tokat'ta İtfaiye Köpeği Kurtardı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir köpek, bir dükkanın kapı demirinin altına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucunda köpeği kurtardı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kapı demirinin altında sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Sanayi Sitesi 3. blokta, sahipsiz köpek bir dükkanın kapı demirinin altına sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonrası köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.