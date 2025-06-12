Tokat'ta ÇEDES Projesi Yıl Sonu Etkinliği Gerçekleştirildi

Tokat'ta ÇEDES Projesi Yıl Sonu Etkinliği Gerçekleştirildi
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Tokat'ta, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği düzenlendi. Programda çevre duyarlılığı ve toplumsal değerlerin genç nesillere aktarılması vurgulandı.

Tokat'ta Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Karşıyaka Camisi'nde gerçekleştirilen programa Tokat Müftüsü Esat Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, din görevlileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Fevzi Çakmak Camii Müezzini Seyfullah Merdan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, ÇEDES projesi kapsamında yıl boyunca yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlikte çevre duyarlılığı ve toplumsal değerlerin eğitim yoluyla genç nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Öğrencilerin oyunlar oynayıp yarışmalar yaptı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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