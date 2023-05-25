Tokat'ın Niksar ilçesinde köye inen ayı güvenlik kamerasıyla görüntülendi
Güncel Haberler
Tokat'ın Niksar ilçesinde köye inen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde köye inen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Kuyucak köyüne gelen ayı, Dursun Keleş'e ait kovanların bulunduğu bahçeye girdi.
Köydeki köpeklerin ayıyı fark ederek havlaması üzerine ayı, bölgeden uzaklaştı.
Ayının bahçede dolaşması ve köpeklerin havlaması üzerine koşarak bölgeden uzaklaşması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel