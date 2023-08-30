Tokat'ın ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Turhal ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Murathan Cebeci ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma Jandarma Astsubay Üst Çavuş Nevzat Sevim yaptı, daha sonra öğrenciler ve askeri personel tarafından şiirler okundu.

Törene, Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş, daire ve kurum amirleri, MHP İlçe Başkanı Ahmet Turan Aydoğan, gaziler ve askeri erkan katıldı

Tören sonunda Kaymakam Cebeci, makamında kutlamaları kabul etti.

Başçiftlik

Başçiftlik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi.

Başçiftlik Kaymakamlığı ve Başçiftlik Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Baçavuş Muharrem Er yaptı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Şiirlerin okunmasının ardından Başçiftlik Kaymakamı İlhami Doğan protokol, vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Törene, Kaymakam Doğan, Belediye Başkanı Murat Tunçel, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Turhal

Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, Kaymakam Ali Gökay ve Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Dügeroğlu yaptı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Günay, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Özkan, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.