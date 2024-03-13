Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil tarlaya devrildi, 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tarlaya devrildi ve 4 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, aracın hızla yolun kenarına çarparak tarlaya devrildiği görülüyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Rıdvan Uslu yönetimindeki 55 AVB 55 plakalı otomobil, Kale köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Pınar Geçgen, Samet Özmert ve Özlem Öksüz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, hızla gelen aracın yolun kenarına çarparak telleri aşıp tarlaya devrilmesi yer alıyor.