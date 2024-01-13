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Tokat Belediye Meclis Üyesi Şadi İşeri'nin Cenazesi Toprağa Verildi

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Tokat Belediye Meclis Üyesi Şadi İşeri, ciğerlerine atan pıhtı sonucu hayatını kaybetti. Cenaze törenine birçok önemli isim katıldı.

TOKAT'ta ciğerlerine atan pıhtı nedeniyle hayatını kaybeden Tokat Belediye Meclis Üyesi Şadi İşeri'nin (52) cenazesi, toprağa verildi.

Evinde gece saatlerinde rahatsızlanıp, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Tokat Belediyesi Meclis Üyesi Şadi İşeri, ciğerlerine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Ali Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından İşeri'nin cenazesi, Erenler Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Cenazeye Milli Eğim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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