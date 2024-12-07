Devlet garantisi altında olan mevduat tutarları güncellendi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'nın fon kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 950 bin liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 950 bin liraya yüksetti.

2024 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 43,93 OLARAK BELİRLENDİ

27.11.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 574 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranının etkilediği konulardan bazıları şunlar: