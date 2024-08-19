TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da yeni sezon fındık alımlarına başladı. İlk satışta 52 randıman gelen fındığın kilogram başına alımı 132,60 liradan yapıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "TMO'ya önemli derecede taleplerin olacağını düşünüyorum çünkü serbest piyasayla TMO arasında halen önemli fiyat farkları devam ediyor" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da yeni sezon fındık alımına başladı. Fındık fiyatının açıklanmasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki deposunda 2024 yılı için fındık alım işlemlerine başladı. Randevu sisteminden başvuru yapan üreticiler, fındıklarını TMO'nun belirlediği alım noktasına getirirdi. TMO görevlileri fındık çuvallarından numune alarak incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmede, nem oranı ve şartlara uygun olarak getirilen fındıklar, depolarda muhafaza altına alındı. Ordu'da sezonun ilk fındığı 52 randıman geldi. İlk satışı yapan üretici kilogramı 132,60 liradan fındığını sattı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "Bölgemizin en stratejik ve önemli ekonomik ürünü olan fındıkta devlet tarafından alımlar bugün itibariyle başladı. TMO'nun alım yapması çok önemli. Fındık pazara indiğinde TMO depolarını açıyor. TMO'nun kriterleri çok zor değil. Ordu'da Altınordu, Fatsa ve Ünye'de alım noktaları açıldı. İlerleyen süreçte 12 farklı yerde alım yapılacak. Yaklaşık 15 ilçeyi kapsayacak şekilde alım olacak" diye konuştu.

"TMO'da fındığım geri döner diye bir korkunuz olmasın" diyen Soydan, "Yüzde beş olan çürük oranı 7'ye nem oranı da 6 buçuğa çıkarıldı bu kriterlerde fındık geri dönmez. Üç dört gün kurutup seçtiğimiz fındığı rahatlıkla TMO'ya getirebiliriz. TMO'ya önemli derecede taleplerin olacağını düşünüyorum çünkü serbest piyasayla TMO arasında halen önemli fiyat farkları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İlk fındık satışını yapan üretici Ali Demir ise "İlk fındığı getirdim. Hayırlı olsun. 500 kilogramdan az fındığım. Bu sene fındık olmadı. Gurbetçiyim, fındığı saklamaya yerim yok. Onun için bir an evvel getirdim verdim. Memnunum. Tüccar bir sürü kesinti yapıyor. TMO'da böyle bir şey yok. Alımlara da erken başladığı güzel oldu. Herkese teşekkür ediyoruz. Üreticilere de hayırlı uğurlu, bereketli olsun" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ordu,