TMO, Çubuk'ta hububat alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ankara'nın Çubuk ilçesinde hububat alımına başladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Sünlü Mahallesi'nde yaklaşık 150 dekarlık alanda oluşturulan TMO merkezini ziyaret etti, buğdaylarını veren üreticilerle görüştü.

Demirbaş, gazetecilere, TMO'nun 3 yıldır ilçede alım yaptığını, buğday hasadı bitene kadar bunun süreceğini aktararak, "Çiftçimiz TMO sayesinde ürününü piyasa değerinden daha aza satmadan verebiliyor. Bu anlamda üreticilerimiz mağduriyet yaşamıyor. Tüm emeği geçen yetkililerimize, teşekkür ediyorum." dedi.

İlçede odaya kayıtlı 5 bine yakın üreticinin bulunduğunu, TMO alımıyla ilçede hububat ekimin arttığını bildiren Gülle de "Çiftçimiz TMO sayesinde ürününü değerinde satacak. Alım merkezindeki kolaylık ve fiyatlardan çiftçilerimiz gayet memnun. Şu anda buğday 9 lira 50 kuruşa alınıyor. Bunun üstüne de primler ilave edilecek." ifadesini kullandı.

Anız yangınlarıyla ilgili de uyarılarda bulunan Gülle, bu yöntemin hem toprağı hem de topraktaki canlıları yok eden tehlikeli uygulama olduğunu kaydetti.