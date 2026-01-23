Haberler

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba'dan çeltik alım fiyatlarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba, TMO'nun çeltik alım fiyatlarını değerlendirerek, üreticilere destek mesajı verdiler.

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çeltik alım fiyatlarını değerlendirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, TMO tarafından belirlenen fiyatın üreticiler için hayırlı olmasını diledi.

TMO'nun çeltik alım fiyatlarının ton başına baldo grubu için 40 bin lira, cammeo grubu için 38 bin lira, osmancık grubu için ise 32 bin lira olarak açıklandığını aktaran Aksal, randevuların 24 Ocak'ta alınmaya başlanacağını, alımların ise 26 Ocak'ta başlayacağını belirtti.

Üretimi desteklemeye devam ettiklerini belirten Aksal, "TMO çeltik alım fiyatının ülkemiz ve tüm üreticilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İba da Edirne'nin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan çeltikte üreticinin emeğini koruyan alım fiyatlarının belirlendiğini belirtti.

Açıklanan fiyatların tüm üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyen İba, çiftçilerin her zaman desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
