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TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğü hububat alımlarına başladı

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beypazarı Ajans Müdürlüğü, bölgede hububat alımlarına başladığını duyurdu. Alımlar için geçici olarak Hatay-Antakya TMO Müdürü Ahmet Özdemir görevlendirildi. Bu yıl 30 ila 40 bin ton alım yapılması planlanıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Beypazarı Ajans Müdürlüğünce bölgede hububat alımlarına başlandığı bildirildi.

Alımlar için geçici süreyle, TMO Beypazarı Ajans Müdürlüğüne Hatay- Antakya TMO Müdürü Ahmet Özdemir görevlendirildi.

TMO görevli müdürü Ahmet Özdemir, yaptığı açıklamada, Ayaş, Nallıhan Eymir ve Beypazarı Merkezinde hububat alımlarına başlandığını söyledi.

Bu yıl 30 ila 40 bin ton alım yapılmasının planlandığını belirten Özdemir, "Şu ana kadar 15 bin ton arpa ve buğday alımında bulunduk. Alımdan itibaren çiftçinin hububat parası 20 gün içinde banka hesabına yatıyor. 2-3 ay sonrası ödeme yapıldığı söylemleri tamamen asılsızdır. Bu yıl 30 ila 40 bin ton alım yapılmasını planladık. Geçen yıl aldığımız 100 bin ton hububat halen yığınlarda duruyor." diye konuştu.

TMO alım merkezine arpalarını veren çiftçilerden İlhami Çalışkan ise bu yılki fiyatlar ile geçen seneki fiyatlar arasında çok fark olmadığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Ahmet Özdemir Beypazarı Antakya Hatay Ajans Ekonomi Güncel Haberler

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