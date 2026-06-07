Cumhuriyetçiler Kurultayı…. Kemal Okuyan: Türkiye'de Toplumsal Muhalefet, Koç'un Elini Öpmeye Giden Birilerine Teslim Edildi

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cumhuriyetçiler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Bunca yoksulluk varken, Türkiye'de toplumsal muhalefet, Koç'un yanında, Koç'un elini öpmeye giden birilerine teslim edildiği anda bu ülkede halk olmaz. Buna gözümüzü kapatırsak bu ülkeden halk çıkmaz bir daha" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçiler Kurultayı Ankara'da toplandı. "Emperyalist savaşa sürüklenmekten ülkemizi nasıl koruyacağız, cumhuriyetçiler siyasete nasıl müdahale edecekler" başlıkları etrafında düzenlenen kurultayda açılış konuşmasını yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, şunları kaydetti:

"Her şeyin üzerinde bir tek adam olmadığına ilişkin bir meydan okuma bence çok çok önemli. Koç'un yüzüncü yıl dönümünde verilen resepsiyona o tek adam gelmedi. Gelmez. Ama diğer bütün siyasetçileri oraya oturturlar. Hatta öyle bir oturturlar ki, dedesinden harçlık almaya gelmiş çocuklar gibi oturturlar. Sonra da öyle bir Anıtkabir yürüyüşü yaparlar ki, 'bu ülke bizim' derler. Mustafa Kemal sevgisi yüzünden yapmadıklarını hepimiz biliyoruz o yürüyüşü. Ama sonra Rahmi Koç'un lüzumsuz, saçma sapan, yılışık bir fıkrası yüzünden bir soruşturma açılır. Bir anda 'işte tek adam Koç'a bile saldırıyor' türünden analizler yapılır. Yanlış yapıyoruz. Koç'a saldıramazlar. Seviştikleri için değil, onların dünyasında kimse birbirini sevmez. Geçtiğimiz yıl TÜSİAD'a dönük küçük bir şey oldu. Hatta gözaltı bile oldu. TÜSİAD Genel Başkanı'na övgüler falan yapıldı. Bu işte o tek adam rejimi kodlamasından oluyor. Sınıf meselesi önemsizleşiyor. Tek adam döneminde Koç Grubu çok büyüdü."

Tek adam rejimi bir at gözlüğüne yol açıyor. Sonra diğer şeyler önemsizleşiyor. Mesela son dönemde Özgür Özel çıktı 'biz NATO'nun da güvenliğini sağlayacağız' dedi. Eleştiriliyor ama, öylesine eleştiriliyor. Şu noktaya geldik: 2013'ten bu yana geçen 13 yıl içerisinde halk uyuşturuldu. Çünkü hareket etmeyen bir topluluğa 'halk' diyemezsiniz. 2013'te Türkiye'de halk olduğunu bir kez daha gördük. Sonra oradan başka bir şey yaratıldı.

"CHP TABANI, KOÇ HOLDİNG VE TÜSİAD SERMAYESİ KONULARINDA AKP, MHP TABANINDAN DAHA İLERİDE DEĞİL"

Biz sahada çalışıyoruz. Türkiye'de o 2013'te ayağa kalkan halkı tutan siyasi hareket Cumhuriyet Halk Partisi. 2013'teki Gezi'de ayağa kalkan halkın ağırlıklı olarak tercih ettiği parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. O partinin şu andaki tabanı NATO konusunda, Koç Holding ya da TÜSİAD sermayesi konusunda AKP tabanından, MHP tabanından daha ileride değildir. Bu hale geldi. Niye geldi biliyor musunuz? Önemsizleştirildiği için. Bunca yoksulluk varken, Türkiye'de toplumsal muhalefet, Koç'un yanında, Koç'un elini öpmeye giden birilerine teslim edildiği anda bu ülkede halk olmaz. Buna gözümüzü kapatırsak bu ülkeden halk çıkmaz bir daha."

"CHP'YE DÖNÜK SALDIRININ KARŞISINDA DURMAK LAZIM"

Okuyan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen mutlak butlan kararına ilişkin olarak, "CHP'ye dönük saldırının karşısında durmak lazım. Çünkü o çok temel bir şeye dönük bir saldırı. Seçme ve seçilme hakkı. Bunun tartışılacak tarafı yok. Kılıçdaroğlu tabii ki öfkelenmeyi hak ediyor. Ama burada da kaybedersek kendimizi, yani bütün suçu Kılıçdaroğlu ve yanındaki tiplere atarsak, yine hata yapacağız. Bu ülkede en azından bizim düzeyimizde bir cumhuriyetçi birikiminin bu hata yapmaması beklenir. Çünkü çok kısa süre içerisinde o yeni kahramanların da üzerinden geçilecek ve bunun bir bölümü de hak edecekler. Çünkü ortada ideoloji yok, siyaset yok, sınıfsal şey yok, insani olarak da arkasında durulacak bir şey yok. Bunu unutmayalım" dedi.

Kaynak: ANKA