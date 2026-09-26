TKP, eylemde yaşamına son veren emekli polisin ardından dayanışma çağrısı yaptı

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), emekli polis Ali Şekeroğlu'nun eylem sırasında yaşamına son vermesinin ardından yaptığı açıklamada, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkati çekerek, onurlu bir yaşam ve güvenli bir gelecek için tüm emeklileri dayanışma ağlarında birlikte mücadele etmeye çağırdı.

TKP, dün Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu'nun ölümünün ardından Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yaptı.

"Ekmeğimiz ve onurumuz için paranın saltanatını yıkacağız" pankartı açan TKP'liler, "Para için değil onurumuz için", "Yaşam hakkımız için buradayız" ve "İnsanca bir yaşam sosyalizm" dövizleri taşıdı.

TKP adına açıklamayı okuyan Nale Eylik, yaşamını yitiren emekli polisin son sözlerini hatırlatarak, "Kaybettiğimiz arkadaşımızın son sözünün yeni doğan torununa bir altın bilezik takamamak olduğunu unutabilecek miyiz" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ DOSTLARIMIZ BUNU HAK ETMİYORLAR"

Türkiye'de 16 milyon emeklinin yaşadığını belirten Eylik, "Resmi açıklamalara göre düşük aylık alan arkadaşlarımızın maaşları 20 bin ve ortalama emekli aylığı tutarı da 23 bin civarında. Oysa insanca bir yaşam, insan gibi yaşam için bile yetersiz olan bu maaşın çok altında ücret alan dul ve yetim arkadaşlarımız görmezden geliniyor. Yaşamını sağlıksız ve köhne koşullarda Ulus'taki otellerde sürdürmek zorunda kalan emekli dostlarımız bunu hak etmiyorlar" diye konuştu.

"KAYNAKLARIN YETERSİZLİĞİNİ SÖYLEYEN HÜKÜMET PATRONLARA TEŞVİK AKTARIYOR"

Emeklilerin büyük bir bölümünün çalışmak zorunda kaldığını vurgulayan Eylik, "Emeklilerin 5 milyonun üzerindeki bölümü kayıtlı olarak ikinci bir işte çalışma gereği duyuyor. Kayıt dışı çalışmak zorunda kalıp çalışan emekli sayısı ise bu sayının çok daha üzerinde. Emekli ücretlerinde iyileştirme yapılması için kaynakların yetersizliğini söyleyen hükümet, patronlara yıllık 2,7 trilyon teşvik aktarılması için kaynak sıkıntısı yaşamıyor. Oysa emekli maaşları bütçe için bir yük değil. Bizler maaşlarımızı çalışırken ödediğimiz primlerden almaktayız" dedi.

"EMEKLİLER DE İŞÇİ SINIFININ BİR PARÇASIDIR"

Ülkedeki zenginlikten emekçilere düşen payın azaldığına işaret eden Eylik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evet, ülkemiz zenginleşiyor, ama işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin bu zenginlikten aldığı pay düzenli olarak düşüyor. Bizlere ayrılan paydaki azalmaya gerekçe olarak da emeklilerin uzun yaşaması gösteriliyor. Bir an önce ölmemizi istiyorlar. Oysa bizler bu ülkeyi, bu zenginliği yaratanlarız. Vurguladığımız bu nedenlerden dolayı emekliler de işçi sınıfının bir parçasıdır. Yıllarca çalışıp değer ürettik. Onurlu bir yaşam hak ediyoruz ve bunun için de mücadele ediyoruz. Güvenli bir geleceğin hakkımız olduğunu biliyoruz. İşçi sınıfının bir parçası olduğumuzun farkındayız. Bu nedenlerle ve TKP'nin çağrısıyla emekli dayanışma ağlarında bir araya geliyoruz. Sizleri de semt evlerimizde kurulan emekli dayanışma ağlarında birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA