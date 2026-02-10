Haberler

Manisa'dan "adresine ulaşmayan" 148 beyaz eşya, İzmir'de ele geçirildi

Manisa'dan Kocaeli'ye götürülmek üzere yüklenen beyaz eşyaları çaldıkları iddia edilen tır sürücüsü ve bir şüpheli, İzmir'de yakalandı. Sürücü, ihtiyacı olduğu için eşyaların 20'sini satmak zorunda kaldığını belirtti.

Manisa'dan Kocaeli'ye götürülmek üzere bir firmadan tıra yüklenen 148 beyaz eşyayı satmak için çaldıkları iddia edilen sürücü ile beraberindeki 1 şüpheli, İzmir'de yakalandı.

Manisa'daki bir firmadan çeşitli beyaz eşyaları teslim almak üzere yola çıkan R.H. (33) yönetimindeki tırın, varış noktası olan Kocaeli'ye ulaşmaması üzerine firma yetkilileri durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, sürücü R.H'nin İzmir'in Menderes ilçesinde bir adreste olabileceği bilgisine ulaşıldı.

Yakıt fişinden aracın yeri tespit edildi

Adrese düzenlenen operasyonda yapılan incelemede, evin önünde bulunan bir yakıt fişinden şüphelinin kullandığı kiralık aracın Gaziemir ilçesinde olduğu belirlendi.

Ekiplerce yapılan takip sonucu sürücü R.H. ile yanındaki E.U. yakalandı.

Sürücü R.H, ifadesinde ihtiyacı olduğu için eşyalardan 20'sini satmak zorunda kaldığını belirtti.

Ekipler, satılan eşyaları da bularak tamamını firma yetkililerine teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
