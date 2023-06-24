Tır şoförü trafik kazasında hafif yaralandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan tır şoförü, hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücüler ve yolcular ise hastaneye kaldırıldı.