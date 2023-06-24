Tır şoförü trafik kazasında hafif yaralandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif yaralanan tır şoförü, hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücüler ve yolcular ise hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki trafik kazasında hafif yaralanan tır şoförü, kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Çubuk-Şabanözü kara yolu Akkuzulu Kavşağı'nda Halil İbrahim Akkaya yönetimindeki 06 AOB 10 plakalı tır ile Mustafa Hilmi İ. idaresindeki 42 ADG 446 otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan N.İ, A.S.İ, Z.F.İ. ve S.İ, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın sürücüsü Akkaya, hastanedeki tedavisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel