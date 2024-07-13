TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: En düşük emekli aylığı asgari ücrete çıkmalı

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlara seslendi. Erken seçim çağrısı yapan Kadıgil, "En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkmasını sağlayalım. Asgari ücretin yaşayabilecek bir seviyeye çıkmasını sağlayalım. El ele verelim bizi soyan bu hırsızlardan kurtulalım, hemen seçim diyoruz, bugün seçim diyoruz" dedi.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Beşiktaş Cumartesi Pazarı'nda pazarcıları ziyaret etti ve yurttaşlarla konuştu. Ziyaretin ardından pazarda açıklama yapan Kadıgil, asgari ücretin yaşanabilir bir seviyeye, düşük emekli aylığının da asgari ücrete çıkartılması çağrısında bulundu.

"Emekli ağlıyorsa tek bir müsebbibi vardır, ismi de Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Kadıgil, şunları söyledi:

"Şu an Meclis'te hiçbirimizin derdine deva olmayacak saçmalıkları görüşürken hepimizin ciğerini yakan hiçbir şeyi görüşmüyoruz. Ağalar, paşalar ne anlatıyor bize biliyor musunuz? Bize diyorlar ki emekliye 5 kuruş zam vermeyiz. Bize diyorlarki 'asgari ücretliye 5 kuruş zam vermeyiz.' Bize diyorlar ki 'ücretle çalışan hiç kimseye 5 kuruş zam vermeyiz.' Sebebini soruyoruz 'enflasyon arıyor' diyorlar. Buradan açık açık ilan ediyoruz; bu ülkede enflasyon artıyorsa, şu arkamda gördüğünüz pazara gelen bir emekli 2 kilo domates alamadığı için ağlıyorsa bunun bu ülkedeki tek bir müsebbibi vardır, ismi de Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Şu anda biz asgari ücret zammını görüşmek yerine ne görüşüyoruz biliyor musunuz? Öğretmenlerin hayatını karartacak bir yasa tasarısı görüşüyoruz. Şu anda biz bu ülkede yaşayan alın teriyle yaşayan insanlara zam vermek yerine ne görüşüyoruz biliyor musunuz? Sokaktaki bütün hayvanları katletmek üzere getirdikleri bir yasa tasarısını görüşüyoruz. Şu anda biz kadınlar için emekli ve dul aylıklarına zam görüşmek yerine kadının soyadını hakkını ayaklar altına alan bir düzenleme görüşüyoruz. Sevgili arkadaşlar, sevgili yurttaşlar biz şu anda yalnızca ve sadece patronların ve o patronlara uşaklık eden siyasi iktidarın çıkarlarını görüşüyoruz ve biz o yüzden buradan Beşiktaş pazarından bizi yönettiğini sanan o Beyler var ya o bıyıklılar var ya onlara sesleniyoruz:

"AKP'li ve MHP'li vekillerin yüzleri yok elinizi sıkmaya"

İşinizi yapmadığınız için bu haldeyiz. İçerde pazar var Allah'tan korkun. Fasülyenin kilosu kaç para biliyor musunuz? Sordum içerde hiç AKP'li, MHP'li milletvekilleri bu pazara geliyor mu?' diye. Bir kere bile uğramamışlar seçimden beri, yüzleri yok arkadaşlar karşınıza gelmeye, elinizi sıkmaya, nasılsınız diye sormaya AKP'li ve MHP'li milletvekillerini yüzleri yok olmaz da. Çünkü bizim cebimizden para çalıyorlar. TÜİK enflasyon açıklıyor her sene. Bu sene yüzde 70'miş enflasyon. Domatesin bundan haberi var mı? Dolmanın, kıymanın bundan haberi yok mu? O paşarın bundan haberi var mı yok mu? Tayyip efendi 4 uçakla gidiyor Amerika'ya haberiniz var mı? Almanya'ya gidiyor 44 arabalık konvoy kuruyor haberiniz var mı? Yok ve TÜİK yalan söyleyerek, alenen gözümüzün içine baka baka yalan söyleyerek enflasyon oranlarını küçük göstererek hepimizin cebinden para çalıyor, hırsız bunlar hırsız.

"Herkes duysun TÜİK hırsızdır, Cumhur İttifakı hırsızdır"

Herkes duysun, TÜİK hırsızdır, Cumhur İttifakı hırsızdır. Halkın gündemini konuşmak yerine alamadığımız dolmalık biberin, çocuğun beslenmesine koyamadığımız bir avuç kirazın hesabını tutmak, o Meclis'i bunun için çalıştırmak yerine Anayasa'yı ayaklar altına çalıştırmak için çalıştırıyorlar. Biz bu yüzden bugün buraya geldik açık açık ilan ediyoruz bütün emeklilere zam istiyoruz, bütün asgari ücretlilere zam istiyoruz. Ücretle çalışan herkese zam istiyoruz. İnsanca yaşamak, alnımızın terini kazanmak istiyoruz. En düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkmasını sağlayalım. Asgari ücretin yaşayabilecek bir seviyeye çıkmasını sağlayalım. El ele verelim bizi soyan bu hırsızlardan kurtulalım, hemen seçim diyoruz, bugün seçim diyoruz."