Haberler

TikTok'un 160 milyon takipçili fenomeni Lame'den 975 milyon dolarlık satış anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal asıllı TikTok yıldızı Khaby Lame, markasını yöneten Step Distinctive Limited'in bir kısmını Rich Sparkle Holdings'e 975 milyon dolara sattı. Anlaşma sonrası Lame, markasının kontrolünü sürdürecek ve çok dilli e-ticaret içerikleri oluşturulmasına izin verecek.

TikTok'ta 160 milyon takipçiyle en fazla takip edilen isim olan Senegal asıllı sosyal medya fenomeni Khabene Lame ( Khaby Lame ), markasını ve ticari faaliyetlerini yöneten şirketinin satışına yönelik Rich Sparkle Holdings ile 975 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Forbes'un haberine göre, sessiz komedi videolarıyla tanınan 25 yaşındaki içerik üreticisi Khaby Lame, faaliyetlerini yöneten Step Distinctive Limited'in bir kısmını Hong Kong merkezli halka açık bir holding olan Rich Sparkle'a sattı.

160 milyon takipçisiyle TikTok'ta en fazla takip edilen isim olan Lame, yeni yapıda kontrol hissedar olmayı sürdürecek.

Rich Sparkle'ın basın bülteninde, Lame'in hayranlarına yönelik ticari faaliyetlerin yıllık 4 milyar doların üzerinde satış geliri üretebileceği ifade edildi.

Anlaşma kapsamında Lame, çok dilli ve farklı zaman dilimlerine yönelik e-ticaret içerikleri oluşturulmasına izin verdi. Bu izin, Lame'in yüzü, sesi ve davranış modellerinin yapay zeka kullanılarak dijital ikizinin oluşturulmasını da kapsıyor. Rich Sparkle, yeni işbirlikleriyle Lame'in etkisini büyütmeyi planlıyor.

Forbes'un en iyi içerik üreticileri listesinde 10. sırada yer alan sosyal medya fenomeninin 2025'te TikTok'tan kazancının 20 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Lame görüntülemeden elde ettiği gelirlerin yanı sıra birçok marka ile yaptığı işbirliğiyle de yüksek gelir sağlıyor.

Rich Sparkle'ın 36 ay boyunca Lame'in markası üzerinde elde edeceği haklar sebebiyle, anlaşmanın Lame'i "sermaye destekli içerik üreticisi"ne dönüştürdüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti

Cani hemşirenin talebine bakın! Hakim, hiç düşünmeden reddetti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var