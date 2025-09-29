TİKA'dan Romanya'nın Milli Sporu Oina'ya Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Romanya'nın milli sporu Oina'nın tanıtılması için iki yıldır verilen destek "Kral Kupası" ve "Kraliçe Kupası" maçlarıyla taçlandı.

TİKA'nın desteğiyle, Romanya Kraliyet ailesinin himayesinde "Bükreş Zafer Takı" Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Romanya Prensesi Margareta ve Prens Radu'nun yanı sıra eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Köstence Vali Yardımcısı Şenol Ali, Türk kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Romanya'daki Türk iş insanları ve STK temsilcileri katıldı.

Romanya Oina Federasyonu Başkanı Nicolae Dobre ve Romanya Kraliyet ailesi üyesi Prens Radu, karşılaşma sonrasında gerçekleşen ödül töreninde yaptığı konuşmada TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti'ne, Romanya'nın milli sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop ise seyircileri Rumence selamlayarak başladığı konuşmada, tüm insanlığın tektipleşme tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, geleneksel değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, Romanya'nın milli sporuna sağladığı desteklerden dolayı TİKA'ya, geleneksel sporların yaşatılmasına verdiği katkılar nedeniyle Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ise Rumence yaptığı konuşmasında, Türkiye ile Romanya arasında çok güçlü ilişkiler bulunduğunu, kültürel değerlerin ve sporun bu işbirliğini güçlendirmede önemli rolünün olduğunu ifade etti.

TİKA Bükreş Koordinatörü Salih Yürç ise Romanya'nın milli sporu Oina'nın tanıtımına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da TİKA olarak destek vermekten dolayı çok mutlu olduklarını, bu desteğin amacının Türkiye ile Romanya arasındaki güçlü dostluğa katkı sunmak olduğunu söyledi.

Yürç, "Kökleri 14. yüzyıla dayanan Romanya'nın milli sporu Oina, Romanya'nın milli kimliğini, kültürünü ve tarihsel dayanışmasını yansıtıyor. Bugünkü etkinlik ile yeniden canlandırılmaya çalışıldı."