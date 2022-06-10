Tiflis'te Gürcistan-Türkiye İş Forumu yapıldı - Haberler

Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Türkiye'nin, ülkesinin bağımsızlığını ilk tanıyan ve uluslararası arenada güçlü şekilde destekleyen ülkelerden olduğunu söyledi.

Başkent Tiflis'te Gürcistan Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde Türkiye-Gürcistan'ın iş forumu düzenlendi.

"Çvneburebi" adını taşıyan Gürcistan-Türkiye İş Forumu'nun açılışına Başbakan Yardımcısı, Sürdürebilir Kalkınma ve Ekonomi Bakanı Levan Davitaşvili, Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı İrakli Karseladze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Türk-Gürcü iş insanları katıldı.

Dışişleri Bakanı Darçiaşvili, açılış konuşmasında, Türkiye ile Gürcistan'ın iki dost ve stratejik ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl, Gürcistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30. yıl dönümü." dedi.

Türkiye'nin Gürcistan'ı destekleyen bir ortak olduğuna işaret eden Darçiaşvili, "Türkiye Cumhuriyeti, Gürcistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve uluslararası arenada en aktif destekleyen devletlerden biri." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Gürcistan'ın ikili iş birliği konusunda yıllardır etkili şekilde çalıştığının altını çizen Darçiaşvili, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda da ilişkilerin gittikçe geliştiğini söyledi.

Darçiaşvili, Gürcü asılı Türk iş insanlarının da iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine katkı sağladığını belirterek, iş dünyasına daha fazla imkan sağlaması için çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği destek için Türkiye'ye teşekkürlerini sunan Davitaşvili, "Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında uzun yıllardır çok yakın ilişkiler mevcut." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Gürcistan'da en çok yatırım yapan ülkelerden olduğunu dile getiren Davitaşvili, ikili ticari ilişkilerin artması için iş dünyasına daha geniş imkanlar sağlamak üzere Türk tarafıyla yoğun iş birliği sürdürdüklerini kaydetti.

Büyükelçi Yazgan da kısa süre içinde Gürcistan'daki görev süresinin biteceğini ifade ederek, bir diplomat olarak Tiflis'te çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ve Gürcü halkına minnettar olduğunu söyledi.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için her zaman istikrarlı ortamın olması gerektiğini vurgulayan Yazgan, "Biz Türkiye ve Gürcistan olarak bölgede güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturduk. Bu bizim ortak başarımızdır." dedi.

Yazgan, Türkiye ile Gürcistan'ın Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından birbirini daha iyi tanımaya başladığını belirterek, Gürcü kökenli iş adamların daha sonra Gürcistan'a gelip iş faaliyetlerini sürdürmeye ve ilişkilere dostluk köprüleri kurmaya başladıklarını dile getirdi.

Türk iş dünyası temsilcilerinin Gürcistan'da oldukça büyük yatırımlar yaptığına dikkati çeken Yazgan, yüzlerce Türk şirketinin Gürcistan'da düzenli olarak vergi ödediklerini kaydetti.

Forumun gerçekleşmesine önemli destek sağlayan Gürcü ve Türk İşadamları Derneği (GÜRTİAD) Başkanı Osman Turan ise bu tür forumların ülkeler arasındaki bağlantıların daha da ileriye taşınması için büyük önem taşıdığını bildirdi.