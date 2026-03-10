Ticaret İl Müdürü Menteşe: Ramazan'da 3 bin 608 işletmeye 33 milyon lira ceza kesildi

TİCARET Bakanlığı'na bağlı denetim ekipleri Ramazan Bayramı öncesi İstanbul 'daki restoran ve marketlere yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe , "Ramazan ayı içerisinde, resmi iş günü olarak 13 gün içerisinde de yaklaşık 3 bin 608 işletmeye bakmışız Ramazan ayının başından bugüne kadar. Bu işletmelerde toplam 668 bin ürünü denetledik. 6 bin 64 tane bu denetimlerimizde mevzuata uygun olmayan aykırılık tespit ettik. Buna mukabil de 33 milyon 855 bin lira tutarında idari işlem tesis ettik.

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların mağdur olmaması ve tüketici hakları ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla market ve restoranlardaki denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda 34 ilçede, 41 ekip, 101 personelle eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde ekipler bu kapsamda kasa ve reyon fiyatları arasındaki uyum, künye kontrolleri, fiyat değişim tarihleri, gramaj eksiklikleri ve haksız fiyat artışlarına yönelik inceleme yaptı. Restoranlarda ise menü ve fiyat kontrolü yapıldı. Denetimler boyunca fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılık tespit edilen işletmelere para cezaları uygulanacak. Ayrıca haksız fiyat artışı yapan firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilerek, 2024 yılı itibarıyla belirlenen ceza miktarları kapsamında işlem görecek. Gaziosmanpaşa'da market pastane ve restoran denetimlerine katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'34 İLÇEDE 101 KİŞİYLE 41 EKİP HALİNDE DENETİM YAPIYORUZ'

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak piyasa denetimleri konusunda her gün denetim yapıyoruz, denetimi yapmadığımız gün yok. Bugün de onlardan birisindeyiz. Özel bir gün, mübarek Ramazan ayı olması hasebiyle. Yine yaklaşan Ramazan Bayramı'na yönelik vatandaşlarımızın başta temel gıda ürünlerimiz olmak üzere, temel tüketim malzemelerine yönelik son satıcı perakende sektöründen toptancı hallerine, toptan kuru gıdadan sebze meyve hallerine kadar denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne mahsus da biz İstanbul'da bugün 34 ilçemizde 101 arkadaşımızla 41 ekip halinde denetim gerçekleştiriyoruz. Biz 2026 yılının Ocak ayından itibaren 2 ay içerisinde yaklaşık 131 milyon 500 bin lira tutarında idari işlem yapmışız. Bunun içinde iki ay içerisinde 1 milyon 702 bin civarında ürünü denetlemişiz. Bu ürünlerin içerisinde de 30 bin 19 aykırılık görmüşüz" dedi.

'RAMAZAN AYININ BAŞINDAN İTİBAREN 3 BİN 608 İŞLETMEYE BAKMIŞIZ'

İsmail Menteşe, "Ramazan ayı içerisinde, resmi iş günü olarak 13 gün içerisinde de yaklaşık 3 bin 608 işletmeye bakmışız Ramazan ayının başından bugüne kadar. Bu işletmelerde toplam 668 bin ürünü denetledik. 6 bin 64 tane bu denetimlerimizde mevzuata uygun olmayan aykırılık tespit ettik. Buna mukabil de 33 milyon 855 bin lira tutarında idari işlem tesis ettik. Biz temel konuda Tüketici Kanunumuzu baz alıyoruz. Piyasa denetimi-gözetimi konusunda, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun kapsamında denetimlerimizi yapıyoruz. Bu denetimlerde başta fiyat etiketi dediğimiz, bir fiyat etiketi var mı yok mu ona bakıyoruz. İkincisi, fiyat etiketi yönetmeliğine uygun mu ona bakıyoruz. Beraber dolaştık, bazı yerlerde işte kampanya düzenlenmiş; kampanyanın başlangıç tarihi, bitiş tarihleri var, bunlar olmazsa olmazlarımız. O fiyatın o ürüne, o etikete ne zaman konulduğunun tarihi bizim için önemli" dedi.

'1 AY ÖNCEKİ FİYATLA BUGÜNKÜ FİYATA BAKIYORUZ'

Menteşe, "Biz sürekli denetim halinde olduğumuz için bu geldiğimiz yerin 1 ay önceki fiyatları elimizde var. Dolayısıyla buraya geldiğimizde biz o günkü fiyatları elimize alıyoruz, bugünkü fiyatları alıyoruz. O ikisi arasındaki belli bir fark var mı yok mu, varsa ne kadar ona bakıyoruz. Bununla ilgili fiyat etiketi üzerinde bir eksikliği varsa işletmelerimizde, her bir işlem için 3 bin 973 lira tutarında idari işlem tesis ediliyor. Haksız fiyat tespit etmişsek de o da 180 bin 617 lira minimum taban fiyat olarak böyle başlıyoruz. Daha öncesi varsa veya mükerrerliği, geniş ağı varsa 1 milyon 806 bin 170 liraya kadar üst limiti var. Stokçuluk tespit edilmesi halinde ise 1 milyon 806 bin 177 liradan başlayıp 21 milyon 674 bin liraya kadar gidiyor. Malumunuz Ramazan ayı içerisindeyiz, özellikle iftar menülerini denetliyoruz. Biliyorsunuz 30 Ocak 2026'da Bakanlığımızın talimatıyla kuver ücreti, masa ücreti, servis ücreti gibi uygulamalar kaldırıldı. Çok şükür piyasada da ciddi anlamda bir uyum gösterildi buna. Birkaç uymayan gördük, onlara da idari işlem tesis ettik. Bu restoranlara girmeden önce fiyat etiketinin, menünün işletmelerin dışında olması lazım vatandaşlarımızın tercih hakkını kullanabilmeleri için. Onlara dikkat ediyoruz" diye konuştu.

