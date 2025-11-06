Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Seyyar Satıcıya Fahiş Fiyat Cezası

Ticaret Bakanlığı, İzmir’de bir seyyar boyoz satıcısına sosyal medyada yayılan fahiş fiyat iddiaları üzerine 47 bin 490 TL ceza kesti. İşletmede fiyat listesi eksikliği ve yüksek hesap tutarı tespit edildi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada " İzmir'de bir seyyar boyoz satıcısının 7 bin TL hesap çıkardığı" yönünde paylaşımlar üzerine inceleme başlattı. İşletmede fiyat listesi bulunmaması üzerine 47 bin 490 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu satışın Konak ilçesinde seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir kişiye ait işletmede gerçekleştiği tespit edildi. İşletmenin akşam 20.00'dan sonra gevrek, boyoz, poğaça, börek gibi unlu mamuller ve içecek sattığı belirlendi.

05 Kasım gecesi yapılan denetimde, ürünlerin fiyatlamalarına ilişkin tespitler üzerine işletme hakkında "Haksız Fiyat Tespit Tutanağı" düzenlendi. Alış-satış faturaları ve savunması istendi, ayrıca fiyatların esnaf odasının azami tarife fiyatlarına uygunluğu yönünden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bildirim yapıldı.

06 Kasım'da ifadesi alınan işyeri sahibi Baran Akçakale, olay gecesi "sosyal medya fenomeni olduklarını" belirttiği ve 50'den fazla kişiden oluşan bir grubun saat 02.30 civarında işyerine geldiğini, canlı yayın yaparak çok sayıda boyoz ve içecek aldıklarını ifade etti. Akçakale, grubun "Hesabı fazla fazla yaz, eksik olmasın" dediğini, yaklaşık 100 adet ürün karşılığında 7 bin 600 TL'lik hesap çıkarıldığını, pos cihazı limiti nedeniyle 6 bin 900 TL'lik fiş kesildiğini ve ödemenin bu tutar üzerinden yapıldığını söyledi.

İşletme sahibine göre, grup ödeme sonrası memnun şekilde ayrıldı fakat daha sonra sosyal medyada "fahiş fiyat" iddiaları paylaşıldı.

Denetimlerde ayrıca işletmede fiyat listesi ve etiketlerin bulunmadığı tespit edildi. Bu nedenle 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca işletmeye 47 bin 490 TL idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerin hem de esnafın mağduriyet yaşamaması ve haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimleri titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
