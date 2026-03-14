Ticaret Bakanlığı'ndan İhracat İçin Yeni Finansman Adımı

Ticaret Bakanlığı, ihracatın finansmanında sermaye piyasası araçlarının kullanılmasına yönelik yeni bir model hayata geçirileceğini duyurdu. Bakanlık, yeni finansman modeli kapsamında ihracat için potansiyel arz eden girişimlerin finansal olarak desteklenmesinin hedeflendiğini belirterek, bu sayede ihracatçı sektörlerde yaşanan teknoloji odaklı dönüşümün ve start-up altyapısının geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ihracatçıların finansman imkanlarının çeşitlendirilmesine yönelik projelere bir yenisinin daha eklendiği ifade edilerek, "2026 yılı itibarıyla sermaye piyasası araçlarını da önemli bir ihracat finansmanı aracı olarak kullanmaya başlıyoruz" denildi.

Açıklamada, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği iş birliğinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı kaydedildi. Söz konusu fonun kuruluşunun, 4 Mart 2026 tarihli ve 2026/12 sayılı bülten ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı aktarılarak, "Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna onay verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, fon aracılığıyla finansal kaynağa ihtiyaç duyan ve yüksek potansiyele sahip girişimlere yatırım yapılmasının planlandığı bildirildi. Açıklamada, "Finansal kaynağa ihtiyaç duyan, yüksek potansiyele sahip girişimlere yatırım yapma imkanı sunan fon aracılığıyla; büyüme aşamasındaki şirketlere sermaye desteği sunacak, söz konusu girişim ve şirketlerin büyümesine ve başarılı olmalarına katkıda bulunacağız" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oluşturacağımız bu finansman kaynağı öncelikle otomotiv sektöründe yaşanan köklü değişim sürecinde ülkemizin sektör rekabetçiliğinin etkin bir şekilde artırılmasını amaçlıyoruz."

İhracat potansiyeli yüksek, ithalat bağımlığı bulunan veya ihracatın tamamlayıcısı konumunda olan sektör ve ürün gruplarında faaliyet gösteren girişimler, teknolojik derinliği olan, yüksek katma değer yaratan, patentli ürün geliştirme potansiyeline sahip ya da özgün Ar-Ge faaliyeti bulunan firmalar, istihdam yaratma potansiyeli olan, karbon ayak izini azaltma gibi sosyal ve çevresel fayda sağlayabilecek kritik projelere odaklanan girişimler hedef kitleyi oluşturacaktır.

Bu kapsamda; otomotiv, mobilite, batarya teknolojileri, enerji depolama, akıllı ulaşım sistemleri, elektrikli araç bileşenleri, otomobil sensör teknolojileri, yazılım tabanlı araç sistemleri, otonom sürüş, malzeme teknolojileri ve sürdürülebilir üretim çözümleri alanlarında faaliyet gösteren girişim şirketleri ile otomotiv sektörüne dolaylı katkı sağlayan ileri imalat, yapay zeka, veri analitiği, yeşil teknoloji ve döngüsel ekonomi uygulamaları geliştiren girişimler öncelikli desteklenecektir. GSYF ile ülkemizin milli teknoloji hedefleri ile uyumlu ve ihracat odaklı olarak sektörlere yönelik inovatif ve yenilikçi şirketlerin uzun vadeli değer kazanımının sağlanması ve sektör ekosisteminin desteklenmesi amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA