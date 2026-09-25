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Ticaret Bakanlığı, AB ile SKDM detayları ve e-ticaret işbirliğini ele aldı

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Ticaret Bakanlığı, AB ile SKDM detayları ve e-ticaret işbirliğini ele aldı
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Ticaret Bakanlığı, Tuzcu ve Thomas başkanlığındaki toplantılarda SKDM'nin teknik detayları ile Türkiye-AB e-ticaret işbirliği imkanlarının ele alındığını bildirdi. Açıklamada, Gümrük Birliği entegrasyonu için diyalog mekanizmalarının düzenli işletildiği belirtildi.

(ANKARA)- Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile Avrupa Komisyonu'nun Vergilendirme ve Gümrük Birliği Bölümü Başkanı Gerassimos Thomas başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın teknik detayları ve Türkiye ile AB arasında e-ticaret alanındaki işbirliği imkanlarının ele alındığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile E-ticaret Çalışma Grubu toplantılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu ve Avrupa Komisyonu'nun Vergilendirme ve Gümrük Birliği Bölümü (DG TAXUD) Başkanı Gerassimos Thomas başkanlıklarında Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile E-ticaret Çalışma Grubu toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Toplantılarda, SKDM uygulamasının teknik detayları ve ülkemiz ile AB arasında e-ticaret alanında işbirliği imkanları ele alınmıştır.

AB ile Gümrük Birliği entegrasyonumuz bağlamında ikili ticaretimizin dengeli olarak geliştirilmesine yönelik olarak Ticaret Bakanlığımız ile Avrupa Komisyonu arasındaki diyalog mekanizmaları düzenli olarak işletilmekte ve karşılıklı işbirliğini geliştirecek adımlar atılmaya devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA
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