Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesine damga vuran "Ticaret Bakanı" detayı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem belli oldu

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ramazan ayı öncesinde manipülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için denetim çalışmalarını artıracaklarını açıkladı. Temel gıda maddelerine yönelik 11 bin işletme ve 152 binden fazla ürün denetlendi. Fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarına karşı cezalar 17 milyon 271 bin 600 liraya kadar yükselebilecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Ramazan ayında da denetim çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, bu mübarek ayın en güzel şekilde geçirilmesi gayreti içindeyiz." dedi.

FAHİŞ FİYATA SIKI DENETİM

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması, piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesindeki piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu doğrultuda ocak ayından bu yana yurt genelinde yaklaşık 11 bin işletme ve 152 binden fazla ürün haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında denetlendi. Söz konusu denetimlerde özellikle tüketicilerin ramazan sofralarında önemli yer tutan un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, bakliyat gibi temel gıda maddelerine yönelik kontrollere ağırlık verildi. Ayrıca her tür temizleyici, deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik ve hijyen malzemeleri ile kişisel bakım ürünleri de incelendi.

MANİPÜLE EDİCİ TÜM GİRİŞİMLERE KARŞI İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Ramazan ayına kısa bir süre kala yoğunlaştırılan denetimler, artırılarak devam edecek. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşımda piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı idari yaptırımlar uygulanacak. Bu kapsamda fahiş fiyat ile stokçuluk uygulamalarının tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması hedefiyle tespit edilecek aykırılıklara karşı gerekli idari yaptırımları uygulayacak. Bu çerçevede fahiş fiyata karşı 143 bin 930 lira ila 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimleri için 1 milyon 439 bin 300 lira ila 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar verilebilecek.

"FAHİŞ FİYAT GİRİŞİMLERİ CİMER VE E-DEVLET'TEN ŞİKAYET EDİLEBİLİR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ramazan ayı öncesinde, başta gıda olmak üzere, tüm temel sektörlerin yakından takip edildiğini söyledi. Bakanlıkça piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Bolat, şunları kaydetti: Manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerimiz önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlığımızca ilave tedbirler ivedilikle uygulamaya alınacak. Bu kapsamda, vatandaşlar temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ilişkin karşılaştığı fahiş fiyat ve stokçuluk girişimlerini, CİMER, e-Devlet ile Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden ya da Bakanlığımıza veya ticaret il müdürlüklerimize doğrudan başvurarak bildirebilir. Her türlü piyasa denetim faaliyetinin arkasında duruyor, vatandaşlarımızın daima yanında oluyoruz. Ramazan ayında da denetim çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, bu mübarek ayın en güzel şekilde geçirilmesi gayreti içindeyiz.

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırıldı
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
img

Hamas sahneye tabutları getirdi, verdiği 2 mesaj törenin önüne geçti
img

Bunu başarırsa yer yerinden oynar
img

Derbi günü İstanbul'a geliyorlar
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Osmanlı zamanında kimse kimseye borç takamazmış. sikke sikke ödetirlermiş. Fırsatçılık yapanlara da cezaları ödetecekler.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Tas:

Çerez parası ayıp be insan ceza keserken utanır bu ne biçim ceza sanki sadaka verir gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Togg'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti
Hamas, 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

Hamas sahneye tabutları getirdi, verdiği 2 mesaj törenin önüne geçti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.