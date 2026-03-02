Bakan Bolat: "Türkiye-İran Sınırındaki Gümrük Kapılarında Günübirlik Yolcu Geçişleri Karşılıklı Olarak Durduruldu"

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- İran sınırındaki Gürbulak, Kapıköy ve Esendere gümrük kapılarında olağanüstü bir durum bulunmadığını ve üç gümrük kapısından günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu bildirdi. Bolat, "Gümrük kapılarımızdaki geçişler, ilgili tüm idari makamlarımızca ve İran tarafı ile koordinasyon içinde, kontrollü ve kesintisiz şekilde devam etmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemde bölgede yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin İran ile olan gümrük kapılarındaki mevcut durumun kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ve gelişmelerin gümrük teşkilatı tarafından anbean takip edildiğini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye-İran sınırında bulunan Ağrı-Gürbulak, Van-Kapıköy ve Hakkari-Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Her üç gümrük kapımız ile İran tarafı arasında ticari yük geçişleri kontrollü olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kendi vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke vatandaşlarının İran'dan ülkemize girişine izin vermekteyiz"

Bununla birlikte üç gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu aktaran Bolat, "İran kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden kendi ülkesine girişlerine izin vermektedir. Türkiye olarak biz de kendi vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke vatandaşlarının İran'dan ülkemize girişine izin vermekteyiz" bilgisini paylaştı.

Gümrük kapılarındaki geçişlerin ilgili tüm idari makamlar ve İran tarafı ile koordinasyon içinde sürdürüldüğünü vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Gümrük kapılarımızdaki geçişler, ilgili tüm idari makamlarımızca ve İran tarafı ile koordinasyon içinde, kontrollü ve kesintisiz şekilde devam etmektedir. Gümrük kapılarında ihtiyaç duyulması halinde alınabilecek ilave tedbirler ve eylem planları güncellenmektedir."

"Personel takviyesi sağlanmış ve kontrol altyapısı güçlendirilmiştir"

İlgili tüm kamu kurumlarımız arasında koordinasyonun daha da güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılmasına yönelik hazırlıklar ele alınmaktadır. Bu doğrultuda gerekli tüm hazırlıklar yapılmış, personel takviyesi sağlanmış ve kontrol altyapısı güçlendirilmiştir. Türkiye'nin sınır geçiş hizmetlerinin ve ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi noktasında tüm birimlerimiz teyakkuz halinde görevini sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki işleyişi yakından izlemeye; güvenli, düzenli ve hızlı geçişlerin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumlarımızla tam koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam etmekteyiz."

Kaynak: ANKA