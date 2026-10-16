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Ticaret Bakanı Bolat, Libya Başbakan Yardımcısı Zadma ile İstanbul'da bir araya geldi

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Ticaret Bakanı Bolat, Libya Başbakan Yardımcısı Zadma ile İstanbul'da bir araya geldi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Başbakan Yardımcısı Salem al-Zadma ile İstanbul'da görüştü. Bolat, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere her alanda ilişkileri güçlendirme kararlılığının ele alındığını bildirdi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Başbakan Yardımcısı Salem al-Zadma ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 13. Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye'de bulunan Libya Başbakan Yardımcısı Salem al-Zadma ile İstanbul'da görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Libya ile köklü tarihi bağlarımızı ve güçlü kardeşlik ilişkilerimizi, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı ele aldık. Türkiye olarak Libya'nın istikrarına, refahına ve ekonomik kalkınmasına katkı sunacak adımları desteklemeye; karşılıklı ticaretimizi ve yatırım imkanlarımızı geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Ortak tarihimizden ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle, Türkiye-Libya ilişkilerini kazan-kazan anlayışıyla daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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