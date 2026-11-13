Ticaret Bakanı Bolat, kritik minerallerde güvenilir tedarik zinciri çağrısı yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kritik minerallere erişimin, uluslararası ticaret anlaşmalarının, yatırım ortaklıklarının ve sanayi işbirliğinin giderek daha önemli bir unsuru haline geldiğini belirterek, "Bu nedenle çeşitlendirilmiş ve güvenilir tedarik zincirleri oluşturmalı, çevresel ürünlerin ve temiz teknolojilerin ticaretini kolaylaştırmalı ve ülkeler olarak değer yaratan ortaklıkları teşvik etmeliyiz." dedi.

Bolat, Antalya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında, Ticaret Bakanlığı ve Dünya Ticaret Örgütünün "Finans ve Ticaret Günü" programında "İklim, Ticaret ve Rekabetçilik: Düzenlemeden Uygulama İçin Koordinasyona" başlıklı panelde konuştu.

İklim politikalarının uluslararası ticaretin kurallarını giderek daha fazla şekillendirdiğini, ticari dönüşümün de yeşil dönüşümü hızlandırdığını vurgulayan Bolat, ticaretin iklim eylemlerini kolaylaştıran bir unsur olması gerektiğini söyledi.

Bolat, bu açıdan bakıldığında, uluslararası işbirliğinin fark oluşturabileceği iki temel alan gördüğüne dikkati çekerek, "İlk olarak, iklimle ilgili ticaret önlemlerinde daha fazla uluslararası koordinasyona ve işbirliğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

İkinci olarak, uluslararası ticaret ve işbirliğinin, yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyulan teknolojiler ve ham maddelere erişim açısından önem taşıdığına işaret eden Bolat, yenilenebilir enerji teknolojilerinin, bataryaların, elektrikli araçların ve enerji depolama sistemlerinin kritik ham maddelere ve ileri teknolojilere erişime bağlı olduğunu dile getirdi.

Bolat, bu malzemelere yönelik hızla artan talebin tedarik zincirlerinde yeni kırılganlıklar oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla kritik minerallere erişim, uluslararası ticaret anlaşmalarının, yatırım ortaklıklarının ve sanayi işbirliğinin giderek daha önemli bir unsuru haline geldi. Bu nedenle çeşitlendirilmiş ve güvenilir tedarik zincirleri oluşturmalı, çevresel ürünlerin ve temiz teknolojilerin ticaretini kolaylaştırmalı ve ülkeler olarak değer yaratan ortaklıkları teşvik etmeliyiz."

"Yeşil dönüşüm önemli ölçüde finansman gerektiriyor"

Döngüselliğin yalnızca bir atık yönetimi meselesi olmadığını vurgulayan Bolat, bunun kaynak verimliliği, arz güvenliği ve sanayi rekabetçiliği için stratejik bir gereklilik haline geldiğini söyledi.

Bolat, yatırım ve finansman olmadan düzenleyici işbirliği ve teknolojilere erişimin yeterli olmayacağını ifade ederek, "Yeşil dönüşüm, özellikle gelişmekte olan ekonomiler ve KOBİ'ler için önemli ölçüde finansman gerektiriyor. Bunlar genellikle daha yüksek sermaye maliyetleriyle ve teknolojiye daha sınırlı erişimle karşı karşıya kalıyor. Uygun maliyetli finansmanı yönlendirmek, teknoloji transferini desteklemek ve üretim kapasitelerini güçlendirmek için uluslararası finans kuruluşlarının, hükümetlerin ve özel sektörün birlikte çalışmasına ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye'nin COP31 Başkanlığında, küresel iklim eyleminin bir sonraki aşamasında işbirliği ve uygulama odaklı adımlar atılması gerektiğine inandığını dile getiren Bolat, yeşil dönüşümü, zorluklarına rağmen sürdürülebilir, dayanıklı ve yüksek katma değerli ekonomi inşa etmek için fırsat olarak gördüğünü anlattı.

Bolat, hiçbir ülkenin bunu tek başına yapamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreç işbirliğiyle yürütülmelidir. Başkalarının aleyhine işleyen bir sanayi rekabetçiliği yarışına dönüşmemelidir. Ortak standartlar ve dijital araçlar bu işbirliğini pratik hale getirmektedir. Emisyon verileri, sertifikalar ve ticaret belgeleri dijital ortamda aktarılabilir ve sınırlar ötesinde kabul görebilir. Bu sağlandığında, özellikle küçük işletmeler için maliyetlerin düşeceğine inanıyorum. Hiçbir ülkenin geride kalmamasını sağlayarak yeşil dönüşümün ortaklaşa ilerletilmesi kilit önem taşıyor."

Kaynak: AA