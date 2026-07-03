Bakan Bolat: Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak mal ve hizmet ihracatı toplamı 400 milyar doları aşmış durumda

HAZİRAN Ayı Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracatı toplamı 400 milyar doları aşmış durumda. Haziran ayı 25 milyar dolar, ilk 6 ay 136 milyar dolar, son bir yıl 400 milyar dolar. İhracatın ara karnesi budur. Tebrik ediyoruz, teşekkürler ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) düzenlenen basın toplantısında Haziran Ayı Dış Ticaret Verilerini açıkladı. Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra TİM Başkanı Mustafa Gültepe, sektör temsilcileri de katıldı. Bakan Bolat, toplantıda ihracat ve dış ticaretteki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'HAZİRAN SONU İTİBARİYLE MAL VE HİZMET İHRACATI TOPLAMI 400 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Haziran ayı muhteşem bir haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. İlk 6 ayın karnesi de şu ihracatta; 136,1 milyar dolar. Son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282'ydi yılsonunda. 4,7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik, kalan 4 milyar dolar fazlayı da inşallah son 6 ay içinde hedefliyoruz ve Allah'ın izniyle onu da geçeceğiz. Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracatı toplamı 400 milyar doları aşmış durumda. Haziran ayı 25 milyar dolar, ilk 6 ay 136 milyar dolar, son bir yıl 400 milyar dolar. İhracatın ara karnesi budur. Tebrik ediyoruz, teşekkürler ediyoruz. Bu haziran rekorudur, 25 milyar dolar. Aynı zamanda tarihteki en yüksek 3'üncü ay rekorudur. Birincisi Aralık 2025'te 26,4 milyar dolar. İkincisi nisan ayı, 25,4 milyar dolar. Üçüncüsü de bu haziran ayı, 25 milyar dolar" diye konuştu.

'HAZİRAN AYI İTHALATI DA TARİHTEKİ EN YÜKSEK İKİNCİ AYLIK İTHALAT RAKAMI OLDU'

Yıllıklandırılmış mal ihracatında ilk defa 278 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İthalat cephesine baktığımızda; orada da yüzde 23,1 artış var. İhracat 22, ihracat yüzde 23 artış orada da 35,3 milyar dolara ithalatımız yükseldi. Bu haziran ayı ithalatı da tarihteki en yüksek ikinci aylık ithalat rakamı oldu. Ocak-haziran dönemi ihracatımızın artış oranı yüzde 3,6 yani 136,1 milyar dolara ulaştık. Ocak-haziran döneminin ithalatı da yüzde 4,6 arttı, 189,2 milyar dolara ulaştık. Bu anlamda baktığımızda haziran ayında yıllıklandırılmış mal ihracatı 278 milyar dolar. İlk defa bu rakama ulaştık. Aralığı 273,3'le bitirmiştik. Nisan ayında ilk defa 275,8'e çıkmıştık. Haziranı da 278 milyar dolara çıktık" dedi.

Bakan Bolat, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızda da artış devam etmekte ve 116,2 milyar dolara yükseldi yıllıklandırılmış olarak. Bu da tüm zamanların rekorudur ve toplam ihracattaki payı da yüzde 44'e yükselmiş oldu. Haziran ayı itibariyle yıllıklandırılmış mal ithalatı da 373,7 milyar dolara yükseldi ve toplam ihracat mal ve hizmetler bazında ilk defa 400 milyar doları aştı. Net rakam 400,3 milyar dolar olarak söyleyebiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı