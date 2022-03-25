Tibet'e destek konserine katılan Keanu Reeves'e Çin'de sansür

Kanadalı aktör Keanu Reeves'in, Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama ile bağlantılı Tibet Evi Vakfı'nın düzenlediği konsere katılmasının ardından, sürgündeki lideri ayrılıkçı olarak gören Çin'de filmlerinin internetten kaldırıldığı bildirildi.

Los Angeles Times'ın haberine göre, Reeves'in aralarında "Matrix" ve "John Wick" serilerinin olduğu çok sayıda filmi iQiyi, Tencent Video, Youku ve Migu Video gibi gösterim platformlarından çıkarıldı.

Ayrıca Bilibili and Xigua Video gibi video sitelerinde de Reeves'in adıyla yapılan aramalarda sonuçların gösterilmediği, oyuncunun yer aldığı içeriklere ulaşılamadığı bildirildi.

Reeves, bu yıl 3 Mart'ta 35.'si düzenlenen geleneksel Tibet Evi Konseri'ne katılarak Dalai Lama ile bağlantılı vakfa desteğini göstermişti.

New York'ta Carnegie Hall'de düzenlenen konserde ABD'li piyanist ve besteci Philip Glass sahne almıştı.

Reeves, konserde, ABD'li şair Allen Ginsberg'in Beat kuşağının yazarlarından Jack Kerouac ve Neal Cassady ile kaleme aldığı "Pull My Daisy" şiirini okumuştu.