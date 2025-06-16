THY, HAVELSAN'dan 3. Boeing 737 MAX Simülatörü Sipariş Etti

Türk Hava Yolları (THY), HAVELSAN'a "Boeing 737 MAX" tam uçuş simülatörü siparişi verdiğini bildirdi.

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'la işbirliği kapsamında daha önce teslim alınan cihazlara ek olarak verilen yeni bir sipariş verildi.

THY'nin pilot eğitim altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla verdiği, gelecek yılın ocak ayında teslim edilmesi planlanan sipariş, bayrak taşıyıcı hava yolunun simülatör filosunu genişletme ve teknolojik kapasitesini ileri taşıma hedefini de sergiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni siparişin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ile HAVELSAN'a duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu belirtti.

Bolat, bu ek siparişin HAVELSAN'la stratejik işbirliğini daha da ileri taşıdığını ve dünya standartlarında pilot eğitimine verdikleri önemi açıkça ortaya koyduğunu kaydederek, "Simülatör sayımızı artırmanın yanında, ileri teknoloji ve güvenilir sistemlerle eğitim altyapımızı güçlendirerek pilotlarımızın Türk Hava Yollarının dünyaca bilinen yüksek güvenlik ve hizmet standartlarını sürdürmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise THY ile iş birliğinin üçüncü "B737 MAX" tam uçuş simülatörü siparişiyle bir kez daha güçlendiğini belirterek, "Dünyanın önde gelen hava yollarından olan THY'nin sürdürdüğü bu güven, yetkinliğimizin ve daima mükemmeli arayan anlayışımızın güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

THY'nin envanterindeki HAVELSAN simülatörleri

THY ile HAVELSAN arasında yapılan anlaşma kapsamında, 2018 yılında 3 "A320 neo/ceo", 2 "B737 MAX" tiplerinde tam uçuş simülatörünün yanı sıra 6 uçuş eğitim olmak üzere 11 eğitim cihazının siparişi verildi.

Bugün itibarıyla, ikişer adet "B737 MAX" ile "A320 neo/ceo"nun yanında 2016 yılında alınan ilk HAVELSAN üretimi simülatör olan "B737NG", EASA Level D sertifikasıyla bayrak taşıyıcının eğitim merkezlerinde başarıyla kullanılıyor.

Ayrıca, HAVELSAN üretimi olan, bir önceki anlaşma kapsamında siparişi verilen "A320 neo/ceo" simülatörünün de bu yılın kasım ayında teslim alınması planlanıyor.

2026 yılının ocak ayında teslim edilecek yeni "B737 MAX" siparişiyle hava yolunun envanterinde 7 HAVELSAN üretimi simülatörün, envanterde bulunması hedefleniyor.