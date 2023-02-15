THY, deprem bölgesindeki 1000 aileden birer kişiyi işe alacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde büyük mücadele verilirken, THY de bu noktada ücretsiz bir şekilde vatandaşların tahliyesini gerçekleştiriyor. Şirket tarafından daha önce deprem bölgesine 1000 konutluk bir bölge inşa edileceği açıklanırken, son gelişme ise iş arayan depremzedelerin imdadına yetişecek.

"POZİTİF AYRIMCILIK YAPACAĞIZ"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, depremlerden etkilenen bölgedeki 1000 aileden birer kişiye THY ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacaklarını açıkladı. 75 milyon dolarlık bağışın yanı sıra yeni bir projenin müjdesini vermek istediğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1000 aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve iştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız. Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz. Kabin memurluğuna alacağımız arkadaşlarımıza da 3 ay İngilizce eğitimini ücretsiz vererek, pozitif ayrımcılık yapacağız. Bunun gibi detayları olgunlaştırarak kısa zamanda resmi olarak ilan edeceğiz. O zamana kadar sabırla beklemenizi rica ediyorum.

"İSTİHDAM PROJELERİNİ BEKLİYORUM"

Yaklaşan turizm sezonunda Hizmet İhracatçıları Birliklerine üye tüm ilgili sektörlere de öncülük edeceğimize ve onların da bu taşın altına ellerini koyacaklarına inanıyorum. Bu sene üstün gayretleriyle 85 milyar dolar hizmet ihracatına imza atan arkadaşlarımdan her birinin de bu seferberlikte 'ben de varım' diyeceğine inanıyor ve istihdam projelerini bekliyorum."