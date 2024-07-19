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Uçuşlar durdu, para çekilemiyor, hastaneler zorda! Global kriz Türkiye'yi de vurdu; ilk açıklama THY'den

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Bilgisayar yazılım sistemlerindeki global kriz nedeniyle birçok sektörde işlemler yapılamıyor. Dünyada bazı TV kanalları yayınlarını durdurdu, bazı havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti. THY'den yapılan açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığı belirtildi.

Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle birçok sektörde işlemler durmuş vaziyette. "Küresel siber saldırı mı" başlatıldı sorusu gündeme gelirken Türkiye'de de birçok marka arıza mesajı paylaşmaya başladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza, pek çok sektörü etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti. Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.

"YAZILIM KAYNAKLI BİR PROBLEM YAŞANIYOR"

THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ DE VURDU

Bankacılık sektöründe de işlemler durmuş durumda. Denizbank sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Değerli müşterilerimiz, kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

HASTANELERDE SORUN YAŞANIYOR

Dünyada bazı TV kanalları yayınlarını durdurmak zorunda kalırken, bilgisayar sistemlerine ulaşılamaması nedeniyle hastanelerde de sıkıntılar yaşanıyor. İngiltere'nin sağlık rezervasyon sisteminin "çevrimdışı" duruma geçtiği belirtiliyor.

BAZI HAVAYOLLARINDA UÇUŞLAR DURDU

Sistem arızası, havalimanlarında da aksaklıklara yol açtı. Amerikan Havayolları şirketi uçuşları durdurdu. İspanya'daki tüm havayolları kesintiden etkilendi. Alman havayolu şirketi Lufthansa, "Şu anda profil ve rezervasyon alma işlevselliği sınırlı olabilir. Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. İngiltere'nin en büyük demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR) dört tren hattında olası iptaller konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Yolları Bilgisayar Türkiye Yazılım Dünya Ulaşım Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Letgohesap null:

Evet sistem açığını verdi. Bundan sonra yazılımlarını güvene alsınlar kaos yaratmak isteyenlere yol açtınız.

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Yıldırım YILDIZ:

Haksız yere fazla güveniyorlardı kendilerine

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milliyetci:

Konya'lı olma ihtimalin var mı hocam

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osman Nat:

@milliyetci seninde yunan milliyetçisi olma ihtimalin var mı?

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milliyetci:

teknolojinin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırladığımız bir gün.

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Hep Hiçlik miş:

Eski zamanlarda.. köyde.. zaten elektırik bile yokdu. Elektırik ben 4 veya 5 yaşındayken YENİ bağlandı köye. Tavanda artık bir ışık vardı. Eskiden yokdu. Tavan boşdu.

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Git Bi Bak:

Her konuda dışa bağımlıyız. Amerikada biri o-/sursa ilk biz etkileniyoruz. Yerli ve milli yazılım olsa ne olurdu.

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sedat :

Şaşırmadım

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ahmet :

3. dünya savaşına hazırlık.. böyle bir saldırıda dünya ne kadar etkilenir ? testi yapıyorlar..

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