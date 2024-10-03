THY Başkanı Bolat'tan Malatya'nın Potansiyeli Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Malatya'nın kültürel ve doğal güzelliklerden gastronomiye kadar birçok alanda sahip olduğu potansiyeli tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

THY'nin şehirlerin tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtmak için başlattığı Türkiye Tanıtım Etkinlikleri kapsamında Bolat ile bazı yöneticiler Malatya'ya geldi.

Buradaki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bolat, tarihi milattan binlerce yıl öncesine dayanan, medeniyetlere ev sahipliği yapmış Malatya'nın, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra gastronomik anlamda da eşsiz şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Kentteki Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdiğini anımsatan Bolat, "Belediyemizin çalışmalarıyla turistler için büyük bir cazibe alanına dönüşen bu değerlerimizin, güzel tanıtım faaliyetleriyle birlikte dünyanın her yerinden turisti buraya çekebileceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu markası olarak bu faaliyetleri düzenlediklerini belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz bu etkinliklerde ülkemizin her köşesine yayılmış olan zenginlikleri ve değerleri tanıtıyor, insanları ülkemize davet ediyoruz. 2022'de başladığımız bu etkinliklerde bugüne dek Amerika ve Asya olmak üzere 18 dünya şehrinde etkinlikler düzenledik ve milyonlarca insana ulaştık. Etkinliklerimizin geri dönüşleri de yolcu sayılarımıza hızla yansımaya başladı. Ülkemizin en değerli markası ve en büyük hizmet ihracatçısı olarak bugün kanatlarımızın altında olan 6 kıta ve 130 ülkede ülkemizi temsil ediyoruz."

"İnsanları kültür turizmi için ülkemize davet ediyoruz"

THY'nin 2005'te 65 uçağı ile yabancı havayolu firmalarının "butik" diye tabir ettiği bir şirket olduğuna dikkati çeken Bolat, dünyadaki diğer havayolu firmalarının ortalama yüzde 3,5-4 büyüdüğü bir dönemde THY'nin 20 yılda yüzde 12 büyüdüğünü ve bugün 470'e yakın uçağı ile yılda 90 milyon yolcu taşıyan bir dünya markası olduğunu kaydetti.

Türk Hava Yolları'nın 10 senede 810 uçağı olan dünyadaki 4'üncü büyük havayolu firması olmayı hedeflediğini dile getiren Bolat, "Özellikle istihdam anlamında 10 bin çalışanı olan bir şirketten bugün 94 bin çalışanı olan bir şirkete dönüştük. 10 yıl sonra 150 bin çalışanı olan bir şirket olacak. THY'nin Türk ekonomisine 2023'te 56 milyar dolar katkısı oldu. Bunun 30 milyar doları direkt gelir, 16 milyar doları turizm katkısı, kalanı da diğer katkılar. Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1,1 trilyon dolar olduğunu göz önünde bulundurursak THY en başta ülke ekonomisine katkı sağlayan devasa bir şirket. 2034'te de THY'nin ülke ekonomisine katkısı 144 milyar dolar olacak." diye konuştu.

Bolat, 6 Şubat depremlerinin ardından bir ay boyunca kargo uçaklarından ikisiyle ticari uçuş yapmayıp sadece bölgeye çadır ve yardım malzemesi taşıdıklarını, deprem bölgesine 300 milyon dolara yakın nakdi ve ayni yardım yaptıklarını, bu yardımların devam edeceğini anlattı.

Dünyanın dört bir yanında Anadolu'nun güzelliklerini, zenginliklerini ve değerlerini anlattıklarına işaret eden Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanları kültür turizmi için ülkemize davet ediyoruz. Arslantepe Höyüğü gibi yine insanlık tarihinin dönüşümlerine tanıklık etmiş bir değere sahip Malatya, kültürel ve doğal güzelliklerden gastronomiye kadar her alanda büyük bir potansiyele sahip. Bu güzellikleri tanıtmak ve Malatya'ya, Malatya halkına ve ülkemize olan katkımızı artırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

"Şehrin turizmden daha fazla gelir elde etmesine katkı sağlayacak"

Malatya Valisi Seddar Yavuz da kentin tarih ve kültür şehri olarak hep en önde olduğunu, bu toplantının şehrin turizmden daha fazla gelir elde edebilmesi bakımından büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ve diğer yöneticiler ile bazı iş insanları ve şehrin ileri gelenleri de katıldı.

Bolat ve beraberindekiler daha sonra Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret etti. Höyüğün tarihi hakkında bilgi alan Bolat, kazı çalışmalarını sürdüren arkeologlarla bir süre sohbet etti.