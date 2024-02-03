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THF Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) yönetim kurulu üyeleri, federasyonun 48'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de gerçekleştirilen törende çelenk koyma ve saygı duruşu yapıldı.

THF Yönetim Kurulu, federasyonun 48'inci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA, (DHA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, federasyon çalışanları, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve oyuncular, THF'nin 48'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

THF üyeleri, Atatürk'e saygı ziyaretinde bulunarak, Anıtkabir'de bir tören gerçekleştirdi. Federasyon Başkanı Uğur Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, yönetici ve çalışanları, hentbol kulüp yöneticileri, teknik ekip ve oyuncuların katıldığı tören; Başkan Kılıç'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması ve saygı duruşu ile başladı. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren hentbol heyeti, Misak-ı Milli Kulesi'ni de ziyaret etti. THF Başkanı Uğur Kılıç Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı

Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başladığı 2024 yılında, Türkiye Hentbol Federasyonumuzun da 48. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Senin spor vizyonundan aldığımız ilhamla, hentbolumuzda büyük atılımlar gerçekleştiriyor, çocuklara ve gençlere yatırım yaparak sporcu sayımızı ve uluslararası başarılarımızı hızla artırıyoruz. Sen sporu yalnızca beden kabiliyetinin bir üstünlüğü değil aynı zamanda idrak, zeka ve ahlaktan oluşan bir kavram olarak tanımladın, medeniyetin belirtisi olarak gördün. Bizler zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirirken, bize miras olarak bıraktığın meslek ilkesini de asla unutmuyoruz. Her oyunda arkamızda milletimizin olduğunu biliyor, milletimizin şerefi için çalışıyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonunun ülkemizin dört bir yanına yayılmış sporcuları ve spor elçileri olarak Cumhuriyetimizin değerleri ve senin ilkelerinin rehberliğinde ileri gitmeye devam edeceğiz. Daima yolundayız, daima izindeyiz. Daima seninleyiz. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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