TESK ve UNICEF Deprem Bölgesinde Çocuk İşçiliğiyle Mücadeleye Devam Ediyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, UNICEF ile yürüttükleri projenin deprem bölgesinde de devam edeceğini açıkladı. Deprem bölgesindeki iş yerlerindeki gençlere nakit artı müdahaleler ve psiko-sosyal destek sağlayacak faaliyetler yeni dönem programlarında yer alacak.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, UNICEF ile çocuk işçiliğine karşı yürüttükleri projeyi deprem bölgesinde de yürüteceklerini belirterek, "Konfederasyonumuza bağlı iş yerlerinin depremden nasıl etkilendiğini anlamak amacıyla hızlı bir değerlendirme çalışması yapmaktayız. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayanarak deprem bölgesindeki iş yerlerindeki gençlere UNICEF aracılığı ile nakit artı müdahaleler ve iş yerlerinde psiko-sosyal destek ve sosyal etkinliklerle destek sağlayacak faaliyetler yeni dönem programımızda yer alacaktır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, TESK-UNICEF iş birliği kapsamında 2018'den bu yana çocuk işçiliği ile kararlı bir mücadele sürdürdüklerini vurgulayarak, projenin deprem bölgesinde de devam edeceğini açıkladı. Palandöken açıklamasında şunları kaydetti:

"TESK ve UNICEF arasındaki iş birliğinin temel amacı, çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı, çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlamaktır. Bu kapsamda kendi öz denetim mekanizmasını kuran tek meslek örgütüyüz. İşyeri Denetim ve Danışmanlık Gruplarımız (İDDG) ile üye iş yerlerimizi denetliyor ve onlara danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Kahramanmaraş, Hatay, Bursa ve Gaziantep olmak üzere 11 ilde pilot eğitimlerimizi sürdüreceğiz.

Çıraklara iş yeri temelli eğitim fırsatları sunan Konfederasyonumuza bağlı iş yerlerinin depremden nasıl etkilendiğini anlamak amacıyla hızlı bir değerlendirme çalışması yapmaktayız. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayanarak deprem bölgesindeki iş yerlerindeki gençlere UNICEF aracılığı ile nakit artı müdahaleler ve iş yerlerinde psiko-sosyal destek ve sosyal etkinliklerle destek sağlayacak faaliyetler yeni dönem programımıza yer alacaktır.

" DİJİTALLEŞMENİN MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİK ETKİLERİ ELE ALINIYOR"

Günümüzde ve gelecekte etkisini çok daha fazla hissettirecek olan dijitalleşmenin mesleki eğitime olan etkilerini değerlendirerek buna yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. Bu eğitimler sayesinde çırakların dijital becerilerini ve profesyonel gelişimlerini destekleyeceğiz.

" İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİYLE MESLEK EDİNEN GENÇ SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de aracılığıyla programımızda yetiştirdiğimiz gençlerin istihdam edinmelerini sağlamak temel amacımızdır. Biz esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak, çocuklarımızın mesleki eğitim almasının, geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar İSG eğitimi almış ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir."