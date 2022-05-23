Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi - Haberler

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Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin gri kategoride arandığı belirlendi

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta "Eren Abluka-5" operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Mehmet Halil Doğal olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta "Eren Abluka-5" operasyonu kapsamında, bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Mehmet Halil Doğal olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde devam eden Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında bugün sabah saatlerinde Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan örgütün mayıncısı olarak faaliyet gösteren 'Fırat' kod adlı Mehmet Halil Doğal olduğu belirlendi."

AA / Cankut Taşdan - Güncel

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