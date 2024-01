İzmir Adliyesi'nde Şehit Polis ve Mübaşir İçin Anma Töreni Düzenlendi

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Adliyesi önünde 7 yıl önceki terör saldırısında hayatını kaybeden şehit polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için anma töreni düzenlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Onların emanetleri bizim şerefimiz. Bizler bu ülkenin huzurunu bozmak isteyen, milletimizin güvenliğini tehdit eden her türlü şer şebekesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Onların destekçileriyle, terör örgütlerini destekleyen siyasi uzantılarıyla da mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017 tarihideki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için İzmir Adliyesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Selin, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun da katıldı.

"ONLAR EN YÜKSEK MERTEBEYE ULAŞTILAR"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma töreninde şehitler için dua okundu. Törende konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

"Bugün çok anlamlı bir tören için sizlerle bir aradayız. Şehitlerimiz 7 yıl önce kahramanca mücadele ederek İzmir Adliyesi'ni, İzmir Adliyesi'nde çalışanları, özellikle bombalı bir eylemle şehit etmek için gelen teröristlerle mücadele ederken, kahramanca mücadele ederken kendi hayatını feda eden şehit polis memurumuz Fethi Sekin ve adliye çalışanımız, çok kıymetli müşabirimiz Musa Can'ı rahmetle anmak için sizlerle bir aradayız. Öncelikle şehit polisimiz Fethi Sekin ve mübaşirimiz Musa Can'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Onlar en yüksek mertebeye ulaştılar, inşallah onların emanetine sahip çıkabilme mücadelesini milletçe hep beraber vermenin gayreti içerisinde olacağız.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Şehit Fethi Sekin bir trafik polisi. Trafik polisi olarak adliyenin önünde görev yaparken o tehlikeyi fark edip İzmir Adliyesi'nde bir bombalı eylem yapma girişimini fark edip hemen canı pahasına oradaki teröristleri etkisiz hale getirmek için yaptığı mücadele sırasında şehit oldu ve buradaki büyük bir terör eylemini, bugün adliyemizin içerisinde bu törende anmak için burada olan adliye personelimiz buradaki canların kurtarılmasına vesile oldu, kahramanca mücadele etti. Trafik polislerinin aslında terörle mücadele noktasında böyle bir çalışması olmamasına rağmen o hemen silahına sarıldı, kahramanca mücadelesini yaparak büyük bir faciayı, büyük bir terör eylemini burada önlemiş oldu. Musa Can abimiz, mübaşirimiz burada görev başında, görev yaparken o hain kurşunlara maruz kalarak şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Terörle mücadelemiz kesintisiz sürecek.

"ONLARIN EMANETİ BİZİM ŞEREFİMİZ"

40 yıldan bu yana bölücü terör örgütüyle mücadele ediyoruz ve terörün her çeşidiyle mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu ülkenin huzurun, kardeşliğin, birlik beraberliğini bozmayı hedef alan, ülkemizin bölünmesini isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Terör insanlık suçudur, terör yaşam hakkının düşmanıdır. Ülkemiz üzerinde hain emeller besleyenler, bölgemiz üzerinde hain emeller besleyenler, Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak isteyen hainlere ve onların maşalarını tutan küresel güçlere hiçbir zaman fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Kahramanca mücadele eden ve 40 yıldan bu yana şehitlerimiz bu ülkenin birlik bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru, çocuklarımızın geleceği için canlarını feda ettiler. Onların emaneti olan ülkemize, onların emaneti olan geleceğimize hep beraber sahip çıkacağız inşallah. Onların emanetleri bizim şerefimiz.

"TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYINCAYA KADAR BU MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Bizler bu ülkenin huzurunu bozmak isteyen, milletimizin güvenliğini tehdit eden her türlü şer şebekesiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Onların destekçileriyle, terör örgütlerini destekleyen siyasi uzantılarıyla da mücadele etmeye devam edeceğiz. Milletimizin birlik bütünlüğünü hiçbir zaman bozdurmayacağız ve ülkemiz inşallah terörün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Türkiye yüzyılında ülkemizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, milletimizi huzurlu bir geleceğe inşallah milletçe hep beraber taşıyacağız. Bugün İzmir'imizde 5 Ocak 2024. 7 yıl önce şehit verdiğimiz Fethi Sekin polis memuruz ve adliye çalışanımız, mübaşirimiz Musa Can ağabeyimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu vatan uğruna canlarını feda eden başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu ülke için Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren her dönemde gerek terörle mücadelede, gerek güvenliğimiz açısından savaşlarda bu ülke için canlarını feda eden şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Onların emanetine her daim sahip çıkacağımızı buradan İzmir'den bir kez daha belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi terörden arındırarak, terörün her türlüsünden arındırarak ülkemizi huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde hiç durmadan çalışacağımıza, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılının çok daha huzurlu bir gelecekte ülkemizi dünyanın huzurlu, lider ülkeleri arasında yer alması mücadelemizden taviz vermeyeceğimizi belirtmek istiyor, tekrar şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum"

Konuşmanın ardından Fethi Sekin ve Musa Can'ın şehit düştüğü yere karanfiller bırakıldı.