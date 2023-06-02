Terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından adli işlemlerinin tamamlanması için Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. - KAYSERİ