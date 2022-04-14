TEMİZLİK YAPARKEN FALEZLERDEN DÜŞTÜ

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da falezlerde çöpleri temizleyen Abdullah Kedarlı(38), dengesini kaybedince 25 metre yükseklikten kayalara düştü. İtfaiye, sağlık ekipleri ve deniz polisi tarafından bulunduğu kayalıklardan çıkartılan Kedarlı'nın daha öncede 35 metre yüksekliğinde Papaz Kayalığı'nda yıpranan bayrağı değiştirmek isterken mahsur kaldığı ortaya çıktı.

Ekipleri alarma geçiren olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan falezlerde meydana geldi. Çöp temizliği yapmak için falezlere gelen Abdullah Kedarlı, dengesini kaybedince 25 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Yardım çığlıklarını duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kedarlı'nın yerini belirleyen ekipler, bir süre sonra bulunduğu noktaya ulaşmayı başardı. İlk tedavisi bulunduğu yerde yapılan Abdullah Kedarlı, kaşık sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Bilinci yerinde olduğu belirtilen Kedarlı, tedavi için ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kedarlı, geçen yıl 24 Aralık'ta yine aynı bölgede Papaz Kayalığı olarak bilinen ve yüksekliği yaklaşık 35 metre olan kayalığa yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için çıkmış, itfaiye ve deniz polisi tarafından kurtarılmıştı.(DHA)