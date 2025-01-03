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Tel Abyad Aşiretleri PKK/YPG'nin Saldırılarını Kınıyor

Tel Abyad Aşiretleri PKK/YPG'nin Saldırılarını Kınıyor
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Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki aşiretler, PKK/YPG'nin bölgedeki insanları yoksulluk içinde bıraktığını vurgulayarak uluslararası koalisyondan ciddi destek talep etti. Aşiretler, işgal altındaki topraklarının kurtarılmasını ve yerel halkın güvenli bir şekilde evlerine dönmesini istedi.

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı sahası içinde bulunan Tel Abyadlı aşiretler, terör örgütü PKK/ Ypg'nin bölgenin kaynaklarını çalarak halkı yoksulluk içinde bıraktığını vurgulayıp ülkenin yeni yönetiminden destek istedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Tel Abyad ilçesinde bir araya gelen aşiretler, işgal altındaki toprakların örgütten kurtarılmasını istedi.

Aşiretler tarafından yapılan açıklamada, Rakka, Deyrizor ve Haseke bölgesindeki halkın zor şartlarda yaşadığı, PKK/YPG'li teröristlerin, bölgedeki güvenlik ve insani koşulları daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Teröristlerin, bölge halkına yönelik alıkoyma, yerinden etme ve aralarında çocukların da bulunduğu zorla silah altına alma uygulamalarının bölgeye yıkım getirdiği belirtilen açıklamada, "Binlerce vatandaş evlerini ve topraklarını kaybetmiş, aileler mülteci kamplarına ve komşu ülkelere dağılmıştır. Bu sırada, çeteler bölgedeki kaynakları çalarak halkı yoksulluk ve mahrumiyet içinde bırakmaktadır." denildi.

Açıklamada, terör örgütünün halkın acılarını derinleştirdiği ve geri dönüş çabalarını engellediğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası koalisyondan bu vahşi milislere karşı ciddi ve caydırıcı bir tavır almasını, işgallerini sonlandırmasını ve halkın güven içinde evlerine dönmesini sağlamasını talep ediyoruz. Böyle bir destek Suriye'de devletin yeniden inşa edilmesi çabalarını güçlendirecek ve bölgenin istikrarını artıracaktır. Suriye hükümetinden, çetelerin Cezire halkı adına müzakere etme girişiminde bulunmasını reddetmesini istiyoruz. Ayrıca Suriye hükümetini, Cezire'nin işgal altındaki tüm bölgelerinin kurtarılması sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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