Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Kapanmalar Devam Ediyor

Güncelleme:
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tekstil ve hazır giyim sektöründe 2025 yılında 2 bin 781 işyerinin kapandığını belirtirken, büyük işletmelerin artan maliyetler ve rekabet nedeniyle zor durumda olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Türkiye'nin stratejik sektörlerinden tekstil ve hazır giyimde 2025 yılında küçülme sürecine devam ediyor. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Resmi veriler sorunun derinleştiğini gösteriyor" dedi. Gürer, tekstil ve hazır giyimde 8 ayda 2 bin 781 işyeri kapandığını belirterek, büyük işletmelerin kapanmasının farklı ülkelerle rekabet edememe yanında artan üretim maliyetlerinin de etkisi olduğuna işaret etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 Ocak–Ağustos dönemine ait iki sektörde de ciddi küçülmeye işaret ederek rakamların sorunun göstergesi olduğunu belirtti. Tekstil ürünleri imalatında Ocak 2025'de 19 bin 231 işyeri varken bu rakamın Ağustos ayında 18 bin 794'e düştüğünü ifade etti. Gürer, tekstil ve hazır giyimde 8 ayda toplam kapanan işyeri sayısının 2 bin 781'e yükseldiğini belirtti.

"Büyük fabrikalar da dayanamadı"

"Sektördeki krizin boyutunu gösteren verilerden biri ise kapanan büyük ölçekli işletmelerin sayısıdır" diyen Gürer,"Giyim eşyası imalatında 750–999 çalışanı olan 7 şirket kapılarını kapattı. Tekstil ürünleri imalatında binin üzerinde çalışanı bulunan 2 büyük tesis, 500–750 çalışan aralığındaki 6 işletme faaliyetlerine son verdi. Bu kapanmaların sonucunda yalnızca sekiz ayda 58 bin 918 çalışan işini kaybetti" dedi.

CHP'li Ömer Fethi Gürer, "2025 yılında 289 tekstil firması konkordato ilan etti. Sektör temsilcileri, enerji maliyetleri, döviz kuru dalgalanmaları, krediye erişimde yaşanan sıkıntılar,yüksek faiz ve hammadde de dışa bağımlılığın artması ve pazar daralmasının sorunları artırdığını ifade ediyorlar. Türkiye'de faaliyet gösteren bazı firmalar üretim bantlarını başta Mısır ülkesi olmak üzere farklı ülkelere taşıdıkları görülüyor. Farklı avantajlar, yerli üreticiyi yurt dışına itmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

"Pamukta dışa bağımlılık derinleşiyor"

Düşen pamuk üretimine ve artan ithalata da dikkat çeken Gürer, "Her yıl pamukta sorunda artıyor. Üretimde yurt içi üretim ithalat edilen pamuğun gerisinde kalıyor. Düşük pamuk fiyatı çiftçiyi pamuk ekiminden uzaklaştırıyo. Çiftçi ekmiyor. Sanayici artan girdiler ile işini sürdüremiyor. Süreci yönetmesi gereken iktidar seyrediyor ve Tekstil üretimden tüketime sorun yaşıyor. Kamu mutlaka baştan sona süreci düzenleyici olması gerekli. Pamuk yeterlilik oranının iki yılda bir düşüş göstermesi, Türkiye'nin tekstil gibi stratejik bir sektörde hammadde açısından dışa bağımlı hale geldiğini de ortaya koyuyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
