TEKNOFEST Mavi Vatan, Denizcilik Alanında Bir İlk Olma Özelliği Taşıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, dünyada "TEKNOFEST Mavi Vatan" konseptinde hem yarışmaların hem de denizcilik alanında faaliyetlerin olduğu benzer bir etkinliğin olmadığını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor.

Bu yıl ilk defa düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında AA standını ziyaret eden T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, "Dünyada 'TEKNOFEST Mavi Vatan' konseptinde hem yarışmaların olduğu hem denizcilik alanında faaliyetlerin olduğu benzer bir etkinlik yok." dedi.

2018 yılından beri düzenlenen TEKNOFEST'te bir ilk yaşandığını ifade eden Hıdır, TEKNOFEST'in fuar ve airshow'lardan farklı olarak tüm alanları aynı çatı altında buluşturduğunu vurguladı.

Etkinliğin 30 Ağustos Zafer Bayramına denk geldiği için ayrıca önemli olduğunu aktaran Hıdır, " ' Mavi Vatan', ülkemizin özellikle deniz yetki alanlarını ve denizcilikteki stratejik varlığını ifade eden bir doktrin. Gençlerin teknoloji kabiliyetleri ve vatan sevgisiyle hareket etmesi çok önemli." diye konuştu.

"Mavi Vatan" yarışmalarında bir ilk gerçekleşiyor

Hıdır, yarışma alanlarının denizcilik tarafında genişlediğini belirterek, geçen yıl insansız deniz aracı yarışmasını ilk kez düzenlediklerini, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini ve ilk defa su altı roket yarışmasını icra etmeye başladıklarını dile getirdi.

Etkinlikte yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş gemilerin bulunduğunu aktaran Hıdır, "Gemilerimiz yalnızca bir kabuk inşasından ibaret değil. Gemilerimiz üzerindeki birçok sistem kendi mühendislerimiz, Aselsan mühendisleri tarafından geliştirilmiş." şeklinde konuştu.

Hıdır, ziyaretçilerin platformları ve kabiliyetleri yerinde görüp bilgi alabileceğini ifade ederek, "Geldiklerinde aslında üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin koruyucularının, mühendislerinin, askerlerinin faaliyetlerine birebir şahitlik, tanıklık edecekler diye düşünüyorum." dedi.

-"TEKNOFEST Mavi Vatan savunma sanayisi ekosistemini bir araya getiriyor"

Elvan Kuzucu Hıdır, etkinliğin savunma sanayisi ekosistemini bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bu alanda faaliyet gösteren kurumlarımızın çalışmalarını aktarabilmesi adına da çok kıymetli bir etkinlik. Milli Savunma Bakanlığımızın uhdesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve T3 Vakfımızla birlikte bu etkinliği icra ediyoruz." diye konuştu.

Hıdır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki organizasyonla başlayan deniz odağının İstanbul etabında tamamlandığını belirterek, "Gençlerimiz bu yıl yaklaşık 63 yarışma alanında teknolojiler geliştiriyor. Bugün lise ve ortaokul seviyesinde dahi roketten insansız sualtı araçlarına uzanan projeler geliştiriliyor. Bizler de T3 Vakfı olarak onları girişim programlarımızla, girişim sermayesi, yatırım fonlarımızla desteklemeye gayret ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

TEKNOFEST'in uluslararasılaşma yolunda olduğuna vurgu yapan Hıdır, "Yurt dışında ilk defa 2022 yılında Azerbaycan'da düzenlemiştik. Kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Özellikle Kırgızistan'da, Karadağ'da ve Suriye'de bilim atölyelerimizde, merkezlerimizde faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

-"Anadolu Ajansı, NSosyal'e en çok sahip çıkan medya kuruluşlarımızdan biri"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu NSosyal'a ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler bu faaliyetleri maalesef sosyal medyada çok iyi bir şekilde anlatamıyoruz. Bir mecra inşa etmeyi arzuluyorduk. Anadolu Ajansı da ilk gününden beri gerçekten NSosyal'e en çok sahip çıkan medya kuruluşlarımızdan birisi. Şimdiden 1,5 milyona yaklaştı kullanıcı sayısı. Gitgide artıyor, aktif bir şekilde kullanılıyor. TEKNOFEST kuşağı 'biz yaparsak en iyisini yaparız' diyebiliyor. Bizim medeniyetimizin bilim insanları o dönemin en önemli bilimsel faaliyetlerini yürütmüşler. Gençler gelsin, bir gemiye binsin. Orada geliştirilen sistemleri görsün ve bu alana denizciliğe olan sevgisi, merakı artsın."

Savarona yatının dönüşümüne ve TEKNOFEST Mavi Vatan bünyesinde bulunmasının önemine de dikkati çeken Hıdır, "TCG Anadolu yerli milli gemilerimizin en üst şekilde donatılmış, sadece kabuğuyla değil aslında geliştirilen üzerindeki harp teknoloji ürünleriyle, radar sistemleriyle muazzam bir gemi. Bizler de onların her zaman yanında olmaya uzayda, havada, karada, denizde ülkemizin en kritik alanlarında teknolojiler geliştirmeye, destek sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.