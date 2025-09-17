TEKNOFEST İstanbul'da Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul kapsamında Türk Yıldızları, İstanbul semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'nda sabah saatlerinde başlayan festivalin en çok ilgi çeken anlarından biri Türk Yıldızları'nın sergilediği akrobasi oldu. Gökyüzünde ay-yıldız ve kalp figürleri çizen ekip, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri boyunca festival alanını dolduran binlerce ziyaretçi alkışlarla karşıladı.

Festival, 21 Eylül'e kadar devam edecek ve her gün farklı hava gösterileri ile teknoloji etkinliklerine ev sahipliği yapacak.