TEKNOFEST Dron Şampiyonası Mersin'de Heyecanla Başladı

TEKNOFEST Dron Şampiyonası Mersin'de başladı

Koordinatör Ahmet Özkaya : "TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nı Formula'nın rakibi olarak görüyoruz"

MERSİN - Mersin'de TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Dron Şampiyonası başladı. Mersin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 24 dron pilotu birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve dron pilotlarının en kısa sürede parkuru tamamlaya çalıştığı TEKNOFEST Dron Şampiyonası başladı. Gençlerin ve teknoloji meraklılarının heyecanla takip ettiği yarışmada, pilotlar VR gözlük kullanarak, kendi yaptıkları FPV dronlarını kokpitte oturuyormuşçasına kullanarak parkuru tamamlamaya çalışıyor. Ön elemeler ve birinci etap sonucu başarılı olan 24 yarışmacı, Mersin Gençlik Merkezi'nin sahasında hazırlanan özel pistte birbirleriyle kıyasıya rekabet ediyor.

"Hobinin yaşı yok, isteyen herkes yarışabilir"

Şampiyonaya Karaman'dan katılan 13 yaşındaki Emin Bekir Başaran, 6 yaşından beri dron kullandığını söyledi. Pistin ve havanın güzel olduğunu ifade eden Başaran, "Şu anda hedefim Adana finaline kalıp, orada da derece yapabilmek. Biraz daha çalışmam lazım. Karaman'da kendi pistimizde çalışıyorum" dedi. Harita Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olduğunu vurgulayan Başaran, "Hobinin yaşı yok, isteyen herkes yarışabilir. Benden büyük olabilir, küçük olabilir; bunun için bir ayrım yok. Kim daha iyi uçuyorsa o kazanıyor" diye konuştu.

"7 yaşından 47 yaşına sporcularımız var"

Dron Şampiyonası Koordinatörü Ahmet Özkaya da şampiyonaya başvuran 100'ün üzerinde sporcudan en iyilerin Isparta'ya davet edildiğini söyledi. Isparta'da 32 sporcunun yarıştığını ve Mersin'e 24 sporcu ile geldiklerini ifade eden Özkaya, "Buradan 16 sporcumuz Adana'ya gidecek ve Adana'da birinci olan Dünya Dron Kupası'na katılacak. Burada en hızlılar kaza yapmadan parkuru tamamlamaya çalışıyorlar. Parkuru kazasız şekilde en hızlı tamamlayanlara ödüller verilecek" dedi. TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nı Formula'nın rakibi olarak gördüklerini dile getiren Özkaya, "7 yaşından 47 yaşına sporcularımız var. Bu sporcularımız en hızlı şekilde yarışıyorlar. Bu parkuru tamamlayan sporcular çok yetenekliler; yani kendi dronunu kendi yapan arkadaşlarımızdan bahsediyoruz" diye konuştu.

Şampiyona 3 etaptan oluşuyor

Üç etap olarak gerçekleştirilecek şampiyonanın ilki etabı Isparta'da da yapıldı. İki etap sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, TEKNOFEST Adana'da düzenlenecek büyük finalde yarışma hakkı kazanacak. Finalde dereceye giren sporculara birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 40 bin TL, üçüncülük ödülü ise 30 bin TL verilecek. Büyük finalin birincisi ayrıca TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek olan World Dron Cup'ta Türkiye'yi temsil etme şansını da elde edecek.