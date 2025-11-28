Haberler

Tekirdağlı Balıkçılar Lodos Sonrası Av Sezonuna Başladı

Tekirdağlı Balıkçılar Lodos Sonrası Av Sezonuna Başladı
Güncelleme:
Marmara Denizi'nde 3 gün süren lodosun dinmesinin ardından Tekirdağlı balıkçılar, 600 kasa balıkla limana döndü. İstavrit, kolyoz ve sardalya avladılar.

MARMARA Denizi'nde 3 gün süren lodosun dinmesinin ardından avlanmaya çıkan Tekirdağlı balıkçılar, limana yakaladıkları 600 kasa balıkla döndü.

Marmara Denizi'nde 3 gün etkili olan lodos nedeniyle denize açılamayan Tekirdağlı balıkçılar, rüzgarın dinmesinin ardından bu sabah avlanmaya çıktı. Balıkçılar, limana avladıkları 600 kasa istavrit, kolyoz ve sardalya döndü. Balıkçılar, teknelerinden kasa kasa balık indirirken; limanda hareketlilik yaşandı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların bereketli bir gün yaşadığını belirterek, denize açılan teknelerin yaklaşık 600 kasa balıkla döndüğünü ifade etti. Pehlivanoğlu, vatandaşların taze ve uygun fiyatlı balık yemeye devam edeceğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
