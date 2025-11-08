Haberler

Tekirdağ Yelken Kulübü'nden Lösemiye Dikkat Çeken Etkinlik

Tekirdağ Yelken Kulübü'nden Lösemiye Dikkat Çeken Etkinlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü, lösemiye dikkat çekmek amacıyla turuncu balonlarla denize açıldı. LÖSEV'in düzenlediği etkinlikte, lösemili çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

TEKİRDAĞ Yelken Spor Kulübü sporcuları, lösemiye dikkat çekmek amacıyla teknelerine astıkları turuncu balonlarla denize açıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Tekirdağ Şubesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Tekirdağ Yelken Kulübü ile farkındalık yaratmak için etkinlik düzenledi. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'ın da katıldığı etkinlikte lösemili çocuklar, turuncu balonlarla kulüp önünde toplandı. Ardından sporcular, yelkenlerine astıkları turuncu renkteki balonlarla denize açılıp, Tekirdağ sahilinde tur attı. LÖSEV Tekirdağ temsilcisi Sabahat Tehnova, "Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Süleymanpaşa ilçemizde umudu dalga dalga yaymak için ilimizde bulunan ailelerimizle beraber toplandık. Umudu dalga dalga yaymak için bugün buraya gelen ailelerimize ve yelkencilerimize çok teşekkür ediyorum. Umut varsa iyileşme var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.