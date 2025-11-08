Tekirdağ Yelken Kulübü'nden Lösemiye Dikkat Çeken Etkinlik

TEKİRDAĞ Yelken Spor Kulübü sporcuları, lösemiye dikkat çekmek amacıyla teknelerine astıkları turuncu balonlarla denize açıldı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Tekirdağ Şubesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Tekirdağ Yelken Kulübü ile farkındalık yaratmak için etkinlik düzenledi. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar'ın da katıldığı etkinlikte lösemili çocuklar, turuncu balonlarla kulüp önünde toplandı. Ardından sporcular, yelkenlerine astıkları turuncu renkteki balonlarla denize açılıp, Tekirdağ sahilinde tur attı. LÖSEV Tekirdağ temsilcisi Sabahat Tehnova, "Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Süleymanpaşa ilçemizde umudu dalga dalga yaymak için ilimizde bulunan ailelerimizle beraber toplandık. Umudu dalga dalga yaymak için bugün buraya gelen ailelerimize ve yelkencilerimize çok teşekkür ediyorum. Umut varsa iyileşme var" dedi.