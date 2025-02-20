Tekirdağ Marmaraereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi'nin İnşaatı Yüzde 70 Tamamlandı

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), SUKAP Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağladığı Tekirdağ Marmaraereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşasının yüzde 70'ini tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İLBANK, halk sağlığını önceleyen ve doğayı koruyan projelere destek oluyor.

Bu kapsamda, İLBANK tarafından SUKAP Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteği sağlanan Tekirdağ Marmaraereğlisi Atık Su Arıtma Tesisi'nde inşaat çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar betonarme imalatlar tamamlandı, deşarj hattı kullanıma hazır hale getirildi, kolektör hattı yapımına başlanmış durumda. Bina içinde ince işler devam ediyor, ayrıca elektro-mekanik ekipmanların temin edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu yıl içinde hizmet vermesi planlanan tesis, günlük 6 bin metreküp atık suyu arıtacak, yılda toplam 2 milyon 190 bin metreküp atık suyu arıtarak doğaya yeniden kazandıracak.

Modern teknoloji sistemleriyle donatılmaya devam edilecek tesis, su kaynaklarının korunmasından ekosistem dengesinin sağlanmasına, halk sağlığının desteklenmesinden ekonomik fayda sağlamaya kadar pek çok alanda katkı sunacak. Tesiste gerçekleştirilecek atık su arıtma işlemleri sonucunda, arıtılan sular güvenli bir şekilde Kum Deresi'ne deşarj edilecek.